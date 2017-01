El PP acusa a Lambán de estar “solo y desorientado”

La comparecencia monográfica del presidente aragonés, la primera que solicita el PP en esta legislatura, no ha deparado sorpresas y todos los partidos han reiterado sus posiciones tras la Conferencia celebrada el pasado día 12. Por su parte, Lambán ha garantizado su compromiso y colaboración para desarrollar los once acuerdos, entre ellos el de la reforma de la financiación autonómica, sin obviar su escepticismo. “En 2012 también se alcanzó y no se desarrolló ni una coma”, ha dicho antes de achacar al PP su política de “dinamitar” las conferencias de presidentes cuando no gobiernan en Madrid.

Vaquero ha insistido en que Lambán fue el único presidente que volvió con “escepticismo” de la reunión de Madrid antes de recriminarle que “levante muros y divida a la sociedad”. Mientras el líder de Podemos-Aragón, Pablo Echenique, ha echado en falta mayor contundencia del presidente en contra de la austeridad y ha cuestionado el fichaje del economista Alain Cuenca como representantes de Aragón en el grupo de trabajo sobre la financiación autonómica.

La aragonesista María Herrero ha compartido el escepticismo de Lambán porque, ha añadido, “el diálogo no es sinónimo de una voluntad real de llegar a acuerdos”. No obstante, ha puntualizado que el presidente tampoco es ejemplo porque “no toma decisiones que favorezcan a la gente”.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, le ha achacado al líder socialista que utilizara la Conferencia en “clave interna” en su conflicto con Podemos, mientras la diputada de IU, Patricia Luquin, ha lamentado que no volviera al menos de Madrid con una fecha para la celebración de la comisión bilateral Aragón-Estado. Mientras el socialista Javier Sada y el nacionalista Gregorio Briz han respaldado al presidente, acusando el primero a Vaquero de ser una “correveidile” de la vicepresidenta y el segundo de actuar como “hagiógrafa” del PP.