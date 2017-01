El extravío de un fármaco radiactivo en el Clínico activa el plan de seguridad

, encargada de gestionar la irradiación del centro hospitalario y que tiene sus dependencias dentro del área hospitalaria. Su director general, Andrés Pérez, explicó ayer al percatarse del extravío, dio cuenta de lo sucedido al CSN y a la dirección del centro y abrieron una investigación.El medicamento en cuestión se comercializa cony es un radiofármaco compuesto de Radio 223, que se usa como, entre otras dolencias. Según el CSN, el Ra-223 es principalmente un emisor alfa, cuyo "periodo de semidesintegración" es de 11,43 días y que, dada su naturaleza, no tiene riesgo de irradiación externa.Como recordó el director general de IBA Molecular, la empresa informó de que el pasado 12 de enero, cuando se iba a dispensar una dosis de Xofigo se dieron cuenta de queen la gammateca (zona donde se almacena material radiactivo) donde debía estar."Hicimos un seguimiento y se averiguó que la caja con el vial dentro había sido retirada por el servicio de limpieza. Después, se examinaron los contenedores específicos que recogen los residuos de material radiactivo y comprobamos que ahí tampoco estaba. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que, fue retirada con la basura convencional y que ahora estará en el vertedero", explicó Andrés Pérez. El director general de IBA Molecular insistió en que, a pesar de ello,Recordó que es una empresa especializada en el suministro de productos y servicios radiofarmacéuticos en hospitales públicos y privados y que su actividad está muy regulada y tienen obligación de dar cuenta de cualquier incidencia al CSN, como así hicieron.Ayer por la mañana, un inspector del Consejo de Seguridad Nuclear estuvo realizando las verificaciones oportunas en la instalación "dado que no se ha recuperado el vial extraviado". El CSN explicó en su nota que la caja se depositó en la puerta del servicio de limpieza sin que se llegara a desembalar de su contenedor de plomo.Por su parte, el Gobierno de Aragón coincidió ayer en afirmar que desde el Clínico se ha hecho un seguimiento del fármaco y que no hay riesgo para la población, pero que se ha estado hablando con la empresa para analizar lo sucedido y ver qué se puede mejorar para que no vuelva a ocurrir un suceso así.