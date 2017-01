Los sindicatos piden medidas para reducir la alta tasa de suicidios en la Policía y la Guardia Civil

Las cifras revelan claramente una prevalencia superior en este tipo de trabajos. Así lo que reflejan también estudios médicos independientes (como los publicados por Mental Health Daily o por el Review of General Psychology ), donde se apunta que las. Por ello, los sindicatos reclaman al Gobierno medidas que consigan reducir el drama de estas pérdidas humanas no accidentales.Desde el Sindicato Unificado de Policía ( SUP ) reconocen que “es una realidad que hay que abordar”, en palabras de su portavoz nacional, Ramón Cosío. Este colectivo ha sufrido-el último, en Zaragoza-, pese a que las Jefaturas cuentan con unidades médicas para atender a sus agentes. Por ello, Cosío reclama “protocolos que detecten precozmente estos problemas y poner los medios adecuados para evitarlos”.Con estas reclamaciones han acudido al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo, donde “nos han dado la razón, pero la Dirección General de Policía no ha hecho nada al respecto”, lamenta.Donde sí se pusieron en marcha mecanismos de prevención fue en la, institución que cuenta desde 2002 con un, impulsado por el sindicato AUGC . Su portavoz, Juan Fernández, señala que pese a haberse reducido la tasa en los últimos años, todavía sufren, por lo que el protocolo “tiene que ser revisado”.“Entre otros motivos, el problema persiste porquede la Guardia Civil, lo que generaa los agentes”, señala Fernández. Por eso reclama “personal civil” para este tipo de asistencia médica.En cualquier caso, el Plan ha conseguido paliar en parte el problema gracias a servicios como un teléfono dedel día, una red de gabinetes de psicología presenciales, un especial cuidado en los procesos de selección, y procesos de investigación de los casos registrados.

Armas y presión laboral

Tradicionalmente, las anomalías en las estadísticas de suicidios en los cuerpos de seguridad se han vinculado con el acceso de los agentes a las armas de fuego. Sin embargo, los sindicatos apuntan a otros factores de contexto. Desde el SUP, Ramón Cosío habla de un “día a día amargo, complicado, con turnos nocturnos... Con todo esto, si sufres una mala temporada, o una depresión, la posibilidad de usar el arma es mayor”.



En el caso de la Guardia Civil, a todo ello hay que sumar “un ambiente laboral militarizado, donde solo se reciben órdenes que no se pueden cuestionar, viviendo en muchas ocasiones en una casa cuartel rodeado de jefes y presos”, explica Fernández, de AUGC.



El psicólogo Daniel J. López Vega ha publicado el estudio '¿Todo por la patria? Cultura, clima laboral y conducta suicida en la Guardia Civil', en el que analiza el fenómeno en el Instituto Armado tras más de un millar de entrevistas personales a agentes en activo. Entre las causas, el investigador ve una mayor influencia de cuestiones relacionadas con el entorno laboral que con la mera presencia de armas, mientras que como soluciones coincide con Fernández en una externalización de los servicios de atención y seguimiento psicológico.