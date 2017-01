¿Deben ir armados los agentes forestales?

Las funciones de estos trabajadores son tantas como diversas. Realizar censos de aves y peces, verificar que cazadores y pescadores practican estos deportes con todos los permisos en regla, participar en la extinción de incendios o controlar la recolección de setas figuran entre sus cometidos., dice abarcando la inmensidad Ramón Rigal, vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA) Los forestales dependen de cada comunidad autónoma desde mediados de los años 80, cuando el Estado comenzó a transferir competencias a las autonomías, entre ellas las de Medio Ambiente. Hasta entonces,Se trataba de un cuerpo nacional armado, no solo con pistolas "también llevaban armas largas, como rifles, y armas anestésicas para la gestión de la fauna", cuenta Ramón Rigal. El Icona era una autoridad.Hoy, los agentes forestalespueden sancionar si una persona no cumple la normativa, su palabra tiene presunción de veracidad en un juicio y, ante un juzgado o tribunal, pueden presentar pruebas si se ha cometido un presunto delito. Sin embargo, desde que se produjo la transferencia a las autonomías, los forestales, entre ellos los aragoneses, dejaron de ir armados. Y este es un extremo que décadas después sigue generando opiniones encontradas. Una discusión que se ha recrudecido estos días con el suceso de Lérida.



El debate de ir armados o no

El vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza no niega que de vez en cuando se encuentran con situaciones de enfrentamiento, pero comenta que no son frecuentes y que no siempre están protagonizadas por cazadores: también se enfrentan a ganaderos, recolectores y otras personas que no portan armas de fuego y recuerda que su compañero, un crimen que aún no ha sido esclarecido. Es por eso que hay agentes medioambientales que prefieren no llevar armas porque consideran que su porte y custodia supone una gran responsabilidad y que no son necesarias para la mayoría de los trabajos que realizan.En el lado opuesto se sitúan quienes opinan que llevar armas les daría mucha más seguridad en su día a día. En esta posición se sitúan sindicatos como CSIF, que ha anunciado que trabajará para regular el uso de armas en determinados servicios de especial riesgo como puede ser esta o los vigilantes de aduanas.En 1991 fue asesinado el forestal Pascual Garrido en Arguis.

Los guardas de campo, ante el mismo problema

Ante idéntica disyuntiva se encuentran los guardas rurales, que son el equivalente a los guardias de seguridad privada que se ven en las ciudades. "Nosotros. No es un arma de autodefensa, sino un arma rayada larga para abatir piezas de caza heridas, por ejemplo", comenta Diego Sanvicente, que es guarda rural y portavoz de la Asociación de Guarderío Rural de Aragón (ASGRA). Sin embargo, continúa, "no podemos ir armados cuando hacemos labores de vigilancia en explotaciones agrícolas y ganaderas para evitar robos, que ahora mismo es el nicho de trabajo más importante para nosotros y son situaciones en las que se generan muchos problemas, más que ligados a la actividad cinegética".El guarda comenta que en estos casos es habitual enfrentarse a grupos organizados y numerosos de personas con muchas herramientas y vehículos grandes y que, ante ellos, "la indefensión es absoluta". Con respecto a la actividad que desempeñan en el plano cinegético, Sanvicente también considera que los hechos de Lérida "son aislados" porquepero sí que advierte que este episodio ha puesto de manifiesto "que hasta cierto punto nos encontramos desvalidos".Estos profesionales están autorizados por la Guardia Civil para portar grilletes y porra y, según el portavoz de ASGRA, "el mero hecho de llevar estas herramientas de trabajo visibles les ha facilitado el trabajo porque funcionan como un elemento disuasorio". "Cuantas más medidas de autoprotección tengamos, mejor", comenta, pero también advierte de la "responsabilidad" de llevar un arma y recalca que autorizar a los guardas rurales a portarla no solucionaría del todo los problemas. Sí cree de forma determinante que ayudaría mucho "a educar y disuadir" el tratamiento jurídico que se dé a estos episodios. "No puede ser que este tipo de personas en poco tiempo vuelva a estar cazando", indica.

El reto: conseguir una regulación de la profesión

Pero la cuestión de las armas no es el único reto actual de los forestales que lleva años en el candelero. También es intenso el debate sobre. En este sentido, hay sectores que abogan por la modificación de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad para incluir a los forestales, y otros que piden una ley nacional de agentes forestales y medioambientales. En Aragón, los miembros del sector llevan años pidiendo una ley autonómica sin que se atiendan sus pretensiones.Todas estas cuestiones se han mezclado con el estupor y el duelo por el fatal suceso de Aspa, unas sensaciones tristes que aún perduraban este lunes en numerosos rincones de la geografía española. En varias localidades aragonesas, c. En Zaragoza, CC.OO., UGT y CSI-CSIF convocaron cinco minutos de silencio frente a la sede del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, una concentración a la que asistió el consejero Joaquín Olona y otros cargos de la consejería.Aspa, donde ocurrió el terrible suceso, se encuentra a una media hora en coche de Fraga. Es por eso que, en diversas ocasiones, forestales aragoneses y catalanes han trabajado codo con codo y al funeral por el descando de Francesc Xavier Ribas y David Iglesias, que se celebró este lunes por la tarde en Lérida, se desplazaron APNs de Aragón.