Cuatro de cada diez colegios podrían abrir en septiembre con jornada continua

De conseguir todos los nuevos solicitantes la validación del Departamento, y lograr superar todos los trámites siguientes, elde la Comunidad abrirían el próximo curso con jornada continua. Aunque la cifra seguramente se reducirá, ya que una vez que Educación apruebe el proyecto, aún quedará quecon al menos dos tercios de los votos, y que las familias lo respalden en un porcentaje mínimo del 55% de todo el censo.Aun con todo, en solo dos años de vida de esta posibilidad de reorganización horaria,, ya que de 395 centros de infantil y primaria que existen en la Comunidad, es muy probable que más de 100 abran en septiembre de 2017 con la jornada lectiva solo de mañanas.

Un proceso "normalizado"

La plataforma a favor de la jornada continua estáy se felicitó ayer de que "el proceso se haya normalizado", después de que su puesta en marcha en 2016 generara muchas dudas en la comunidad escolar. "Esta vez ha habido más tiempo y la votación de los padres no se producirá hasta mitad de marzo.Tendrían que haber dado unos días más para la elaboración del proyecto, porque ha coincidido con las fiestas de Navidad, pero es cierto que ha habido", declaró ayer la portavoz de la organización Miriam Ortega.En su opinión, los cambios introducidos en la norma han concretado aspectos que estaban en el aire, como la posible salida de los niños a mitad del periodo de comedor, aunque Ortega se muestra partidaria de rebajar las peticiones para secundar el cambio horario, ya que considera que un respaldo del 55% de los padres y madres del censo obliga a una muy elevada participación en las votaciones. Además, se mostró crítica con que los centros que no consiguieron sacar adelante la reorganización horaria por solo unos votos no puedan volver a participar hasta el curso que viene, teniendo en cuenta que en 2016 no se permitió el voto por correo, un extremo que se ha modificado en la presenta convocatoria.Por su parte, los partidarios de mantener el horario tradicional creen que la aspiración de la jornada continua se está trasladando a las zonas rurales, mientras que en Zaragoza la siguen viendo minoritaria. "De grandes colegios, el pasado año se presentaron 16 y 13 dijeron que no. Y en los otros tres salió por apenas unos votos", expresó el portavoz de la plataforma en defensa de la jornada partida, José Luis Ortega.

Reflexión antes de votar

Antes de que las familias voten por esta posibilidad, esta plataforma pide que "los padres piensen, ya que nadie ha podido demostrar que la jornada continua mejore nada". "Las familias tenemos que pensar si nuestros hijos tienen que estar con sus compañeros y profesores, o tenerlos en casa lo antes posible", expresó ayer José Luis Ortega. Y, para apoyar esta posición, informó de que en Navarra, donde se ha llevado el proceso de tiempos escolares a la vez que la escolarización para el próximo curso, ha bajado un 4% la matriculación en colegios públicos, habitualmente los más proclives a flexibilizar su horario.Aquellos que prefieren la partida insisten en peticiones que ya realizaron el pasado año y que no se han incorporado a la orden que regula el proceso, como la necesidad de que los colegios que cambien su horariopara certificar la conveniencia de esta decisión. Además, solicitan que en el proceso de escolarización haya una casilla para que los padres sepan si el colegio que eligen para sus hijos tiene instaurada la jornada continua o también da clases por la tarde, ya que opinan que es un asunto importante a la hora de que las familias elijan un centro.