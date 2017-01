Los médicos aragoneses se van al extranjero en busca de oportunidades labores

Oposiciones sí, oposiciones no. Esta ha sido la dinámica entre el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y los sindicatos durante todo el 2016. Durante meses se ha estado, entre las que se encuentra un buen volumen para médicos, pero no ha sido hasta finales de año cuando finalmente se llegó al acuerdo. Esta incertidumbre, según los sindicatos, es lo que ha provocado que, después de dos años de descensos,

Según los datos de la(OMC), que recoge el número de sanitarios que han solicitado un certificado de idoneidad,. En concreto, hasta finales de noviembre (último dato contabilizado), 51 pertenecen a la provincia de Zaragoza, 8 a la de Huesca y 3 a Teruel. Esto supone un incremento del 32% en comparación con el año anterior.De este modo,: en 2013, 74 licenciados dejaron Aragón para probar suerte en tierras extranjeras, pero un año después, solo 57 hicieron las maletas en busca de un puesto de trabajo, una cifra que volvió a descender, una vez más, en 2015. "Esto se debe a la incertidumbre que tienen aquí, ya que, a pesar de que el Gobierno de Aragón se ha comprometido a convocar las plazas,", detalla Evangelino Navarro, representante autonómico de Sanidad de CSIF Aragón.Asimismo, detalla que la convocatoria de médicos, si no falla nada,. Lo que todavía se desconoce es cuándo se harán los correspondientes exámenes para conseguir una plaza. "todo depende del interés de la Administración", especifica. De momento, esta convocatoria como el resto de las que están previstas en otros departamentos para este año, está a la espera de que se aprueben los presupuestos del Gobierno de Aragón.Ante la perspectiva de no poder examinarse hasta dentro de un año o más, no es extraño que algunos especialistas se hayan interesado por la posibilidad de trabajar en el extranjero. "Aquí están con contratos temporales, de guardias... mientras que", recuerda Navarro.Estos movimientos son similares a los que se han vivido en el conjunto de España . Según la OMC,casi un 10% más que en 2015, cuando se dieron 2.917. De hecho, en los últimos cinco años, unos 15.000 españoles han solicitado este documento con la intención de emprender su carrera profesional en el extranjero, lo que supone una pérdida económica importante. Según los cálculos realizados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos,

Reino Unido y Francia, los destinos preferidos

La OMC destaca que. Como novedad este año destaca la presencia de Irlanda (188) en tercera opción, aunque no es algo completamente extraño, ya que el idioma que se necesita es el inglés; mucho más común entre los estudiantes españoles que el alemán .No obstante,Fuera de Europa, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Canadá se encuentran entre los destinos más seleccionados.La mayoría de los médicos que toman esta decisión suelen pertenecer al ámbito de la medicina de familia, aunque también abundan los oftalmólogos y anestesiólos. Generalmente