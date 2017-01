Una guía ofrece consejos para ahorrar hasta un 10% en la factura de la luz

El Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) han elaborado una guía con consejos y hábitos de consumo para luchar contra la pobreza energética y el cambio climático y con los que se puede ahorrar hasta un 10 por ciento en la factura eléctrica.



La guía, presentada este jueves y ya, por lo que es accesible a todo el mundo hispanohablante, incluye también medidas de bajo coste para ayudar a reducir la factura energética.Los consejos comienzan con el, que se calcula que aglutina entre elde los hogares, para el que recomiendanen la nevera y a -18 en el congelador, mantenerlo lleno ya que consume menos que vacío, descongelar los alimentos en él para aprovechar esa fuente de frío o separarlo de la pared o de fuentes de calor.En cuanto a la, la guía asegura que entre un, por lo que, además de cargarla al máximo o usar el jabón justo para reducir el tiempo de centrifugado, se recomiendasiempre que se pueda.Por otro lado, sobre todo para los sistemas de agua caliente a través de termo eléctrico -los menos eficientes- se puede ajustar la temperatura a nuestra demanda de agua o desenchufar cuando se van a pasar varios días fuera del domicilio.Otro aspecto en el que se incide es en lascon una tabla que compara el precio inicial y el precio al finalizar la vida útil de las bombillas incandescentes, las fluorocompactas de bajo consumo y las, siendo estas últimasaunque su coste inicial sea más de seis veces superior al de las habituales.Asimismo, insiste en que es suficiente una temperatura en el hogar de entrey recomienda instalar reflectores de bajo coste en los radiadores para reducir la pérdida de calor en un 30 por ciento, así como láminas aislantes en ventanas, cristales o cajas de persianas.En cuanto a las pantallas, que ya suponen un 12 por ciento del consumo eléctrico, para evitar consumos innecesarios se aconseja adoptar los modos de ahorro de energía, evitar los salvapantallas o apostar por los ordenadores portátiles, más eficientes que los de mesa.El director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez, ha expresado que con "noticias que hielan el ánimo de los consumidores", en referencia a la fuerte subida del precio de la luz en los últimos días, hay que preguntarse "qué podemos hacer", aunque lo relativo al consumo suponga solo un 37 por ciento del total de la factura.Para ello, ha afirmado que, buscar fórmulas de ahorro y favorecer que los consumidores se ubiquen en un mercado tan "complejo".La factura, a su juicio, es "muy extensa" dado que proviene de una normativa que es "inabarcable", con más de 300 normas, y podría simplificarse "mucho más" para que el consumidor pudiera actuar en consecuencia.No obstante, ha asegurado queen lo relativo a la transparencia del proceso, del que ha dicho que espera que no haya ningún dato "escandaloso" que apunte a la "manipulación" en el mismo.Del mismo modo, ha advertido a los consumidores de que el precio fluctúa y que en el mercado libre se añaden servicios que muchas veces no se usan y que pueden llegar a encarecer el recibo hasta en un 25 por ciento. Martínez ha señalado también quedel total y que son "continuas" las llamadas y consultas que se reciben tanto en su departamento como en el de Industria.Por su parte, el director de Ecodes, Víctor Viñuales, ha asegurado que este mercado "especial", en el que entre pocas compañías producen y comercializan la energía, hace que los precios sean mayores y que aspectos como que sea la central más cara la que marque el precio general de la electricidad "mucho sentido común no tiene".Además, ha considerado quedebido al alto peso de la parte fija y ha instado a aprovechar esta "crisis" para resolver estos "despropósitos" porque "este modelo no funciona".