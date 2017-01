La factura de la luz de más de 400.000 hogares subirá de manera directa el próximo mes en Aragón

El coste de la luz ha vuelto a marcar máximos históricos dentro del mercado mayorista esta semana: el precio medio de este jueves fue de 85,79 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone el nivel más alto desde diciembre de 2013. En aquel momento, el Gobierno se vio obligado aPara poner en marcha este nuevo sistema se han tenido que instalar contadores inteligentes en todas las viviendas (se está haciendo de manera paulatina hasta terminar su instalación en 2018). Con estos cambios, según las cifras facilitadas por Endesa,, alrededor de un 40% más de lo que pagaron el año pasado. De momento, de manera directa, solo les afecta a aquellas personas que tienen contratada la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), lo que antes era conocido como Tarifa de Último Recurso (TUR).Dentro de este grupo también se encuentran, es decir, que tienen una reducción del 25% de su cuota. En la actualidad, lo pueden solicitar familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro, pensiones mínimas y viviendas con menos de 3 kW contratados. Estas condiciones se mantendrán, al menos, durante el próximo mes, peroEl resto de los alrededor de 900.000 suministros que hay en Aragón se encuentran en el, donde los precios no están regulados por la oferta y la demanda sino por una tarifa establecida de manera anual, semestral o trimestralmente por las compañías. “No obstante,Otros, como las tarifas planas, lo harán a final de año. Realmente nadie se va a 'librar' de esta subida”, recalca José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA).Un incremento de precios que, según el operador Omie,Los datos de este viernes ya prevén una media de 88 euros el megavatio hora, con picos de hasta 98,69 en las horas punta. “Con estas cifras y el vaticinio del ministro, que ya sabe que el pago de la luz va aumentar unos 100 euros el próximo año, el problema es claro:”, sostiene Oliván. Según las previsiones(la pensión media no llega a 1.000 euros, por lo que el incremento rondará los 2,5 euros al mes). “Pagar algo tan básico como la electricidad se convierte en algo completamente inasumible, por ello, nuestra petición es quePor ejemplo, reclama que se baje el IVA o cualquiera de los peajes que hay en la electricidad. “Con esta subida no solo ganan las eléctricas.Por ello, lo lógico sería es que se bajara el IVA y así, el Gobierno seguiría recaudando lo mismo y el ciudadano no tendría una subida tan elevada”, afirma Oliván. En Aragón, según los datos del estudio 'Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis' (publicado hace menos de un año),y el 5% se retrasan en el abono de los recibos.

¿Por qué sube la luz?

El propio ministro ya subrayó que estos máximos en el precio de la electricidad se deben a varios factores:(derivada del acuerdo alcanzado por la OPEP), que está haciendo que este país compre en España energía más barata, encareciendo los costes.Por su parte, desde la Universidad de Zaragoza , el profesor José María Yusta explica que además de razones coyunturales como el frío, también hay otras estructurales. Entre ellas, la menor aportación eólica en los últimos meses y, cuyo precio está unido al del petróleo, que sigue al alza. “afirma. A ello se une que el mercado está echando mano de energías como el carbón, que provoca que el precio sea superior. En su lista también se encuentran los problemas de las centrales nucleares francesas.El último factor que apunta Yusta es la. “En diciembre el presidente de la CNMC ya se pronunció en el sentido de, recuerda. En este sentido también se pronunció estos días el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que quiere analizar el mercado eléctrico para hacerlo, especialmente en lo referente al sector del gas.Todos los partidos del Congreso se han mostrado en contra de esta subida de la luz y han pedido a Nadal que comparezca en la Comisión de Energía y que busque soluciones de manera urgente a este problema. Además, apuestan por una auditoría en el sistema eléctrico. De momento, el Gobierno ha anunciado medidas en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que de esta manera se abarate la electricidad. No obstante, ha reconocido que

Más compras colectivas

Asimismo, la subida del precio de la electricidad ha provocado un incremento exponencial entre los interesados en la compra colectiva de luz. En concreto, según los datos facilitados por la Asociación para el Ahorro de Energía (ANAE) , han pasado de tener. El proyecto fue lanzado a finales de noviembre de 2016 y la compra colectiva se mantiene abierta hasta el 31 de enero. "Actualmente se está negociando con las comercializadoras para conseguir las mejores condiciones para los inscritos ySerá entonces cuando los usuarios deciden si quieren o no cambiarse”, detallan.