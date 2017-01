Denuncian un posible intento de rapto de tres niños junto a un colegio en Movera

Según la versión de algunos vecinos, los niños acudieron rápidamente junto a sus madres, que iban caminando justo detrás de ellos, y elTras producirse este episodio, las progenitoras acudieron a la escuela de Movera, muy cercana al lugar, y desde allí la dirección se encargó de que se personó en el centro y que, en la tarde de ayer, situó una dotación a sus puertas. Además, ha establecido unpara v, aunque los agentes ya patrullan habitualmente por los alrededores de los colegios.La Policía Local comunicó lo sucedido a la Nacional , encargada de investigar lo ocurrido., la cual ya ha sido trasladada a todas las patrullas para su conocimiento. Fuentes policiales explicaron que por el momento se desconoce si se trató de un intento de rapto, ya que el merodeador no le dio la mano a los niños ni llegó a tocarles en ningún momento.Sin embargo, lo sucedido ha provocado un lógico s"Se ha montado muchísimo revuelo –contó ayer un padre de este centro escolar, que reconoció que él no había presenciado directamente lo sucedido– y nos estamos avisando entre toda la comunidad escolar por mensajes de Whatsapp para estar atentos. No sabemos si se trató de una tontería o de algo más serio, pero existe la preocupación y estaremos pendientes para evitar cualquier problema".

Detenido por exhibicionismo

Este hecho se produce solo una semana después de que la Policía Local de Zaragoza, identificado como V. P. F. y al que sorprendieron in fragantiEl arresto fue fruto de unque los agentes de la Unidad de Apoyo Operativo (Uapo) habían puestodespués de que la dirección del centro les alertara de que un individuo estaba rondando por la zona, y se le había visto haciendoDesde que tuvieron conocimiento de estas quejas en concreto, durante el pasado mes de noviembre de 2016, variosde esta unidad se habían dedicado a vigilar de forma discreta las inmediaciones de la escuela. De hecho, el día 18 de noviembre, los agentes ya desconfiaron de un hombre que se encontraba pegado a la valla de este colegio, desde la que puede verse el patio de recreo. Aunque en ese instante no observaron que hiciera nada ilícito, decidieron identificarlo y resultó ser V. P. F.Las vigilancias continuaron yCuando le preguntaron qué estaba haciendo, V. P. F. respondió que se había acercado a la valla para orinar, pero los agentes no encontraron ningún resto que así lo probara. Una vez que hablaron con responsables del centro y con la propia menor, pudieron corroborar quepor lo que se procedió a su detención por un delito contra la libertad sexual.

Programas policiales

Además de la habitual presencia de patrullas en los centros escolares durante las horas de entrada y salida,Laya que imparte a menudo conferencias en los colegios sobre distintos aspectos que pueden afectar a los estudiantes, como son el acoso escolar o la venta de drogas.