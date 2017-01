Los riesgos de los antigripales al volante

Con este panorama, laen los meses de invierno. De hecho, las ventas de este tipo de medicamentos crecieron en diciembre un 20% en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española elaborado por la consultora QuintilesIMS.Su adquisición, por lo que son de fácil acceso en cualquier farmacia -aunque al no estar subvencionados, se pague el importe íntegro-, lo que les convierte en el remedio más demandado para hacer frente a estas dolencias, que si bien no curan, sí reducen sus efectos.Sin embargo,e instituciones como la Dirección General de Tráfico ( DGT ) avisan de los riesgos que conlleva compaginar su consumo con la conducción de vehículos. De por sí, los síntomas de los resfriados y catarros ya, como la obstrucción nasal, dolor de cabeza, lagrimeo, estornudos o incluso fiebre.Si a ello se le añade al cuerpo componentes comopresentes en los antigripales, la conducción se puede ver afectada, hasta el punto de estar detrás del 5% de los accidentes que se producen en España.Como explica Raquel García, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, el síntoma más preocupante es “la, que puede verse potenciada si se mezcla con el alcohol o con otros medicamentos”. Sin embargo, el hecho de consumir antigripales “, porque la sensibilidad de cada persona es distinta, pero sí hay que aumentar las precauciones”.Por ejemplo, “si no tiene otra opción para ir al trabajo que el coche particular, puede”, en lugar de hacerla justo antes de salir de casa.De hecho, algunos fármacos incluyen un-similar a una señal de tráfico de 'peligro'- que advierte de los. Alrededor del 25% de los medicamentos con receta incluyen este pictograma, bien porque produzcan un efecto terapéutico contraindicado en caso de manejar maquinaria peligrosa o conducir, o bien como consecuencia de un determinado efecto adverso.En caso de ingerir un medicamento con esta indicación de alerta, la DGT recomienda, leer con atención el prospecto, evitar ponerse al volante durante los primeros días de tratamiento, dejar de conducir si nota síntomas como somnolencia, y no

El polémico anuncio de Frenadol

Precisamente la semana pasada se ha suscitó una polémica con motivo del anuncio emitido en televisión del antigripal más vendido del mercado en España.ha reclamado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que retire el spot de Frenadol en el que un padre de familia, afectado por tos y fiebre,un vehículo en el que lleva a sus hijos a pescar.La escena coincide con la sobreimpresión en pantalla de una advertencia que desaconseja coger un coche si se toma Frenadol Complex:"Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir". Por ello, la asociación de consumidores pide una sanción a Johnson & Johnson (responsable del medicamento) por su, así como la retirada o rectificación del anuncio.