Los primeros colegios de Aragón que también serán institutos

Los colegios públicos de la Jota y Ayerbe serán a partir del próximo curso los primeros centros integrados (Infantil, Primaria y Secundaria en el mismo centro) de Aragón. La Jota tendrá 1º y 2º de la ESO y Ayerbe, hasta 3º, según confirman desde el Departamento de Educación. Las necesidades demográficas, la intención de abaratar costes y la de aprovechar espacios han llevado a esta novedosa apuesta. Son los primeros pero no los únicos. La DGA anuncia más centros integrados para próximos años, tanto de nueva creación como reconvirtiendo colegios.



ante la falta de espacio del instituto. El año pasado se decidió esta solución ante la saturación de los institutos de la zona. Los profesores son del IES Pilar Lorengar y acuden a dar las clases al colegio (los dos centros están muy próximos). Pero el próximo curso el cambio será mayor: el colegio la Jota pasará a ser oficialmente centro integrado, con varias clases de 1º y 2º de la ESO, y profesores propios."La convivencia este curso entre los alumnos del colegio y los de 1º de la ESO es buena. Llevan horarios distintos y están en espacios diferentes. No coinciden en el recreo, ni en las entradas y salidas. Tuvimos que hacer obras en el centro en verano para adaptar espacios.El próximo curso será más complicado porque todos los alumnos dependerán del colegio. Los centros integrados son una buena solución donde faltan plazas de Secundaria", explica la directora del colegio la Jota, Yolanda Vicente.El próximo curso, el colegio la Jota ofrecerá hasta 2º de la ESO, pero aún falta definir algunas cosas del proyecto, como el número de aulas. Ahora hay 3 clases de 6º de Primaria y 2 de 1º de la ESO (las prestadas al instituto). En Infantil y Primaria hay cursos con 2 vías y otros con 3. Otra duda es si los alumnos de la ESO podrán hacer uso del comedor. Y una gran incógnita es el horario de Primaria. El colegio está elaborando un proyecto para modificar su horario y pasar a jornada continua.Los padres del colegio están contentos tanto con la solución adoptada este curso como con la conversión a centro integrado. "La respuesta de los padres es muy positiva. Las familias de los alumnos de 1º de la ESO están muy contentas. Y ahora en el proceso de adscripción para el próximo curso prácticamente todos han elegido seguir en el colegio", señala la vicepresidenta de la Asociación de Padres y Madres, Cristina Pérez.es el plazo en el que los alumnos de 6º piden reserva de plaza en uno de los institutos que corresponde a su colegio. Los alumnos del colegio la Jota pueden elegir entre el IES Pilar Lorengar, el Río Ebro y el Pedro de Luna.En el futuro habrá más centros integrados públicos desde Infantil a Secundaria. De momento, Educación ha confirmado que serán los de Valdespartera 2, Valdespartera 4, Valdespartera 5, Arcosur y Parque Venecia y Miralbueno. Los colegios actuales que se adapten como integrados tendrán hasta 4º de la ESO y los de nueva construcción, hasta Bachillerato.

¿Los niños son pequeños para pasar al instituto?

Desde hace 20 años, cuando se implantó la LOGSE, los alumnos de colegios públicos pasan al instituto dos años antes. Al empezar 1º de la ESO, tienen 11 o 12 años, mientras que en el paso de EGB a BUP tenían 13 o 14. En Aragón, solo algunos colegios rurales de Huesca y Teruel mantienen 1º y 2º de la ESO (como Broto, Campo, Ayerbe o Albarracín).. Pasar al instituto implica cambiar de espacio, de amigos, de modelo y de metodología. Creemos que los centros integrados son una buena solución tanto para la falta de plazas en los institutos como para dar respuesta a esta demanda de las familias", afirman desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón"A esa edad no son maduros, llegan al instituto todavía sin estar preparados para ese paso y el choque es brutal. No tiene sentido que compartan un espacio con chicos mucho mayores que ellos. En el instituto los profesores no están preparados para niños tan pequeños. ¿Por qué deben abandonar tan pronto el colegio? El brutal fracaso escolar en los institutos tal vez venga por ahí", se destaca en una carta al ministro de Educación en Change.org , que ha recabado más de 120.000 firmas.