Celaya confía en que la saturación de urgencias "vaya controlándose"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha manifestado este jueves su confianza en que la saturación que han experimentado los servicios de Urgencias de los hospitales zaragozanos "vaya controlándose".



En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el Instituto de Ciencias de la Salud y el Instituto de Investigación Sanitaria, Celaya ha sostenido que las Urgencias ", es una cosa normal y están evolucionando bien".Además, el Departamento de Sanidad está "muy atento" a la situación de este servicio y "dos veces al día" analiza su estado para tomar las medidas "oportunas". Este jueves se publica el boletín epidemiológico, ha recordado, al señalar que, todavía no hemos llegado a lo que puede ser el máximo".Por ello, ha observado queen estos momentos, ya que "no tiene por qué producir ingreso salvo en el caso de pacientes muy delicados". En su opinión, "se ha dado la confluencia de virus respiratorios con mal tiempo", lo que habría llevado a un mayor volumen de trabajo en Urgencias y, en este punto, Celaya ha agradecido el "esfuerzo especial" que realizan los trabajadores sanitarios para atender a la población.En cuanto a laen los hospitales, Sebastián Celaya ha alegado que esta semana "no se ha suspendido casi ya ninguna, pero iremos viendo cómo evoluciona". Sin embargo, este miércoles se han cancelado diez intervenciones en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.Celaya ha defendido que "a veces estamos magnificando un poco la situación" y ha detallado que, "más de un 3 por ciento". "Suspender operaciones no es una cosa que se vea ahora por esto, casi siempre cuando hay estos agobios hay que suspender", ha dicho el consejero, al remarcar que hay que tener "las camas necesarias para los pacientes que requieren ingreso" y "día a día, según vaya la situación, tomaremos las medidas que haga falta", ha concluido.