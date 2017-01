Podemos: "Vemos a un PSOE bastante cómplice de nuevo del modelo del PP"

El portavoz de Hacienda de Podemos en las Cortes, Héctor Vicente, ha acusado al PSOE de escenificar "reticencias" sobre el modelo propuesto por el PP para la financiación autonómica "de cara a la galería".



y tendrá "consecuencias para Aragón", ha advertido Vicente, en relación con los acuerdos alcanzados este martes en la Conferencia de Presidentes.Porque para el diputado, es imposible sin superar el marco de la austeridad que se obtenga un sistema de financiación que permita satisfacer todas las necesidades,Por tanto, en su opinión el modelo no revertirá los problemas de financiación de las comunidades porque no se ha cuestionado en ningún momento la austeridad cuando "se debe superar necesariamente"., ha agregado Vicente, quien ha apuntado que una de las consecuencias de que el PSOE permitiera con su abstención la investidura de Mariano Rajoy tendrá como consecuencia que Aragón no tendrá la financiación que necesita.