Guillén dice que la Conferencia de Presidentes tiene que tener continuidad para ser creíble

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha manifestado que para que la Conferencia de Presidentes tenga "credibilidad" debe reunirse con "continuidad" a partir de ahora, tras la sesión celebrada este martes.



En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, ha explicado que el presidente de la Comunidad,, ha hecho una valoración del trabajo de este organismo multilateral de relación entre el Estado y las Comunidades, respecto a la queNo obstante, Guillén ha comentado que desde el Ejecutivo autonómico "dejamos un margen de confianza" al Gobierno central "para que demuestre a los ciudadanos que ha merecido la pena", porque, por una parte, haya un seguimiento, con un informe semestral, como este martes se estableció, y también se reúna con más frecuencia, ya que no lo hacía desde 2012, motivo por el cual se ha modificado el reglamento orgánico.Además, el consejero de Presidencia ha asegurado que "a esa reunión, pero "no podemos decir que hasta ahora haya habido reciprocidad" por parte de Gobierno central ya que el presidente Marianoy "no ha sido convocada la Comisión Bilateral".En relación con esta última, ha manifestado que espera que "haya una ratificación" por parte del Gobierno central de que se celebrará en torno a la Semana Santa, algo que "están pidiendo los grupos políticos y la ciudadanía está expectante" ya que, como las infraestructuras, las obras del Pacto del Agua, el convenio con Renfe o el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Lambán comparecerá en las Cortes

Por otra parte, Guillén ha informado de que Lambán ha solicitado comparecer en las, tras reunirse previamente con todas las formaciones con representación parlamentaria y con los agentes sociales para abordar qué cuestiones debía plantear en ella.Según ha dicho Guillén, el presidente aragonés expuso en la Conferencia "las solicitudes que le habían hecho y los grupos y los agentes" y "otra cosa es el éxito que podamos tener respecto a esas reivindicaciones". Entre otras cosas,, ya que se va a crear un grupo de sabios que trabajará sobre el nuevo modelo, con la aportación de una persona que nombrará el Gobierno de Aragón, y cuya labor "no se puede hacer de un día para otro" por lo que "será complicado que en 2017 esté el nuevo sistema perfectamente definido".Guillén ha subrayado que "por primera vez" ey también Europa" debido al envejecimiento de la población, la bajada de la natalidad y la despoblación que hay en algunas zonas, como en todo el interior del país.Además, ha continuado, "en Aragón se añade la dispersión poblacional" y todo esto "encarece los servicios públicos que tenemos que prestar las Comunidades".

Déficit estructural

Guillén ha recordado que "nuestra Comunidad siempre ha trabajado para que estos conceptos tengan un peso sustancial en ese sistema de financiación", pero hasta ahora sin éxito, y ha sostenido que una de las consecuencias es que hay un "que tendría que solventarse con más fondos a través este sistema".Ha agregado quepara apuntar en relación con esta última que la Conferencia de Presidentes ha acordado crear un grupo de trabajo "para evaluar cómo ha funcionado hasta ahora la ley y cómo está financiada".En este punto, Guillén ha opinado que "se constatará que el Gobierno central ha incumplido su obligación de financiarla al 50 por ciento" ya que en Aragón, por ejemplo, la Comunidad aporta el 86 por ciento y el Estado el 16.

Primera línea

El Consejo de Presidencia de Aragón ha señalado, asimismo, respecto la cuestión demográfica que "más allá de recabar fondos", una reivindicación de esta Comunidad, junto con otras del Estado, es que este asuma este problema "como un asunto de primera línea".Por eso, ha calificado dede naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.de que este problema también le afecta al resto del continente y que debe tomar "medidas para corregirlo". Además, ha sostenido que este es un debate en el que "Aragón ha contribuido decisivamente".