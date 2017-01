La DGA enviará a Podemos el proyecto de presupuestos la próxima semana

El Gobierno de Aragón enviará a Podemos a principios de la próxima semana el proyecto completo de presupuestos de la comunidad para 2017, que se están grabando informáticamente, proceso que lleva varios días.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia,y ha vaticinado que la "paciencia" del líder de la formación morada, Pablo Echenique, le permitirá esperar "cuatro o cinco días".Pero también ha advertido de quey, en ese caso, las cuentas continuarán prorrogadas, ha asegurado.El gobierno aragonés presentó hace exactamente una semana un borrador quey por estar incompleto, y ambas formaciones han exigido en varias ocasiones desde entonces disponer del texto completo para empezar a negociar las cuentas.Guillén ha lamentado laal ofrecer la abstención en votación de la toma en consideración de los presupuestos si se incluyen en ellos cinco propuestas concretas, porque "sabe perfectamente" que esta abstención no es suficiente., ha dicho. Una es contar con el apoyo, no abstención, de los grupos de izquierdas que votaron a favor de la investidura de Javier Lambán como presidente del ejecutiva, y la otra, la de contar con los grupos del centro derecha, ya está "desechada" por el gobierno desde hace tiempo.Por eso, a quien ha instado a que se deje de "enredos" y diga si quiere negociar y aprobar unas cuestas con más de 250 millones de euros más para gasto social. Si no quiere decirlo, lo que debería reconocer Podemos, según Guillén, es que está instalado "en el tacticismo y el bloqueo permanente"."Y tendrá que decirle a la ciudadanía si quiere estar en política para ayudar a la gente o para hacer politiqueo barato que no conduce a nada", ha agregado. El consejero ha insistido en que la formación morada debe decidirse y decir "cuáles son sus condiciones" para aprobar las cuentas.