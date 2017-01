Los docentes de francés de Aragón, en pie de guerra contra la evaluación final de Bachillerato

“Completamente por sorpresa”. Así pilló a los profesores de lengua francesa de Aragón la última modificación de la Orden ECD/1941/2016, publicada el pasado 23 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad para el curso 2016/2017.



Aseguran que en la publicación, explica Marta García Marqués, portavoz de la Asociación de Profesores de Francés de Aragón (APFA).Por ese motivo, la pasada semana iniciaban las movilizaciones para mostrar su, que, por el momento, se ha materializado en una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org titulada ‘y dirigida a Mayte Pérez Esteban, Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Si bien se trata de una orden ministerial, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, señalan que "están trabajando en colaboración con la UZ para intentar dar una respuesta".¿El objetivo?“Hemos reunido más de 1.000 firmas en tan solo dos días, y esto no ha hecho más que empezar”, advierte García.Desde la asociación aseguran que. “Esto afecta a todos los profesores de francés de Aragón, pero también a los de cualquier otro idioma ya que no se entiende el privilegio que se otorga al inglés”, asevera. “Lo más grave de todo es que no se advirtió nada a los alumnos durante el periodo de matrícula de septiembre y llevamos todo el curso preparándolos para esta prueba”, añade.A la movilización también se han sumadoAseguran que, de no conseguir una rectificación, alzarán la queja hasta el Justicia de Aragón. “Recientemente nos han comunicado que desde La Rioja se suman a la reivindicación con la recogida de firmas”, explica García.Por su parte, desde el Departamento de Francés de la UZ,armonizadora de selectividad de lengua francesa, asegura que apoyan “totalmente el escrito” ya que, asevera. Se trata, en su opinión, de “un problema muy grande para el futuro de los estudios universitarios en otros idiomas”.Sin embargo, desde la propia UZ aseguran que “todavía es muy pronto” para confirmar los detalles de la prueba, y que junto al Gobierno de Aragón están trabajando para que los estudiantes no se vean afectados por la nueva normativa.afirma Fernando Zulaica, coordinador de la prueba de Selectividad en UZ.

¿Qué pasa con las segundas lenguas?

Desde la APFA opinan que, de confirmarse la nueva normativa,. “A la hora de matricularse, los alumnos prefieren elegir materias que puntúen para obtener la nota en Selectividad. Si el francés no cuenta, lo dejarán de lado, lo mismo que ocurrirá con el resto de idiomas”, lamenta su portavoz.En su opinión,a través de programas de intercambio. “En etapas previas al bachillerato se induce a los alumnos a matricularse en varios idiomas, pero al llegar a 2º de Bachillerato les niegan la elección de cualquier idioma, prácticamente, que no sea inglés. No tiene sentido”, concluyen.