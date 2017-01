Hacienda culmina la regularización catastral con 144 municipios aragoneses nuevos

El Ministerio de Hacienda ha dado por culminado el plan de regularización catastral iniciado en octubre de 2013. Y lo ha hecho 'in extremis', porque los últimos municipios que se adhirieron al plan llegaron el 30 de diciembre de 2016, tan solo un día antes que el plazo de ejecución inicial previsto por el Gobierno en este asunto expirase.



La última resolución del plan impulsado por la dirección general del Catastroe incluía varios centenares de municipios de toda España, entre ellos 144 aragoneses [consulte el listado completo al final de la noticia]. Eran los últimos de un largo listado que comenzó a escribirse el 5 de octubre de 2013. A lo largo de más de tres años, Hacienda ha ido añadiendo municipios al proceso a través de una veintena de disposiciones que se han ido publicando en. En este tiempo, han aparecido 733 nombres de localidades aragonesas, tanto ayuntamientos como localidades menores.A este proceso de regularización catastral, cuyas líneas maestras se anunciaron por primera vez en diciembre de 2012,. Con el objetivo principal de acabar con el fraude existente en los recibos de IBI, el Gobierno diseñó un sistema a través del cual aquellos propietarios de viviendas o fincas que habían realizado obras y luego no las habían declarado al Catastro, pudieran pagar una módica tasa para legalizar las obras y poner los recibos al día. Con un pago de 60 euros, se esfumaba la posibilidad de ser sujeto de multas que podían alcanzar los 6.000.Fueron muchos los propietarios que se adhirieron a este plan y también los que, después, se llevaron una buena sorpresa en los recibos : los 60 euros solo suponían la regularización de la situación, después había que pagar lo correspondiente a las obras realizadas. Este aspecto era algo que no queda del todo claro en la información que Hacienda remitía a los afectados, por lo que recibió críticas, sobre todo porque los más afectados por la situación eran vecinos de poblaciones rurales con conocimiento limitados sobre fiscalidad. De acuerdo con los últimos datos oficiales facilitados por Hacienda en febrero de 2015, el ecuador del plan, los dueños de las propiedades afectadas estaban afrontando, de media,Los últimos datos oficiales facilitados por el departamento ministerial, en julio de 2016,y se había detectado que cerca de 65.000 inmuebles no tributaban lo que les correspondía.

Hasta finales de 2017

Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro han confirmado a este periódico que con la disposición publicada el pasado 30 de diciembre en el BOE, el Ministerio da por concluido este plan catastral. Las mismas voces han valorado queque se ha extendido por espacio superior a tres años.. Entre estas poblaciones que llegan 'in extremis' al proceso, se encuentran Zaragoza y Teruel. Los tiempos de regularización en las tres capitales aragonesas han sido muy diferentes, porque Huesca se incluyó en el primer listado, publicado a principios de octubre de 2013.*Estos son todos los municipios que aparecen en la disposición publicada el 30 de diciembre:Aisa, Albelda, Aragüés del Puerto, Argavieso, Ayerbe, Bailo, Benasque, Beranuy, Binéfar, Blecua y Torres, Boltaña, Canfranc, Capella, Castiello de Jaca, Castillazuelo, Fiscal, Fraga, Hoz de Jaca, Jasa, Laluenga, Novales, Panticosa, Sabiñánigo, Salas Bajas, Secastilla, Sesué, Torre la Ribera, Vencillón, Yebra de Basa.Aguatón, Alba del Campo, Albarracín, Albentosa, Alcalá de la Selva, Almohaja, Allueva, Arens de Lledó, Bea, Blancas, Bronchales, Bueña, Cabra de Mora, Calaceite, Calamocha, Calanda, Castelserás, Cella, Cretas, Cubla, Fonfría, La Fresneda, Frías de Albarracín, Fuentes Claras, Fuentes de Rubielos, Fuentespalda, Gea de Albarracín, La Ginebrosa, Guadalaviar, Gúdar, Lagueruela, Libros, Loscos, Lledó, Mas de las Matas, Mazaleón, Monroyo, Monterde de Albarracín, Mora de Rubielos, Odón, Olba, Orihuela del Tremedal, Peñarroya de Tastavins, Pozondón, Pozuel del Campo, La Puebla de Valverde, Rubielos de Mora, Santa Eulalia del Campo, Sarrión, Singra, Teruel, Torralba de los Sisones, Torre de Arcas, Torrelacárcel, Torremocha de Jiloca, Tramacastilla, Valbona, Valderrobres, Villafranca del Campo, Villar del Cobo, Villarquemado, Villastar, Villel.Agón, Aldehuela de Liestos, Alforque, Azuara, Bárboles, Belmonte de Gracián, Berrueco, Biel, Bijuesca, Bordalba, Bubierca, Calmarza, Campillo de Aragón, Castejón de Alarba, Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Contamina, Chiprana, Fayón, El Frasno, Fuendejalón, Gallocanta, Ibdes, Jaraba, La Joyosa, Lagata, Langa del Castillo, Letux, Lobera de Onsella, Maella, Magallón, Maleján, Maluenda, Moneva, Monterde, Morata de Jiloca, Murillo de Gállego, Nuévalos, Olvés, Rueda de Jalón, Sádaba, Salvatierra de Esca, Santa Cruz de Moncayo, Tauste, Tobed, Torralba de los Frailes, Torrehermosa, Undués de Lerda, Valdehorna, Vierlas, Villanueva de Jiloca, Zaragoza.