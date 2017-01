"Estamos aislados pero no falta entretenimiento"

Según su responsable, Jorge Mayoral, "aislados en medio de la nieve, no faltan entretenimientos". "No hay fecha para abrir, pero si es necesario se hará una evacuación controlada", asegura.En el balneario de Panticosa también están acostumbrados a estas situaciones, aunque el invierno pasado, excepcionalmente, no se quedaron aislados ni un día. Con solo 4 clientes, los 23 trabajadores se dedican sobre todo a tareas de mantenimiento."El Gobierno de Aragón nos ha dicho que, si este martes el viento lo permite, enviarán un helicóptero para hacer voladuras y provocar aludes. Si no, tendremos que esperar hasta el miércoles", explicó el director, Jesús González.