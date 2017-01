Una treintena de familiares de víctimas del Yak van al Congreso

Una treintena de familiares de las víctimas del Yak-42 van a entrar en el Congreso de los Diputados para asistir a la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en la comisión que empieza a las 16.00.



Los miembros de la Junta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak estarán dentro de la sala donde se celebra lay los demás estarán acomodados en una sala anexa para atender a la comparecencia de la ministra. El presidente de la comisión, José María Barreda, invitó a las familias a estar dentro de la misma aludiendo a un antecedente de 2001, aunque no es frecuente.Dos familias de Zaragoza (y el matrimonio de) van a acudir al momento que ellos consideran que puede ser "histórico".", ha dicho a HERALDO el presidente de la asociación,, quien espera que "el reconocimiento de la verdad" sobre "el peligro de esos aviones" en los que viajaban los militares en 2002 y 2003, así como "la mala gestión de la Administración" sería "una forma de pedir perdón" a los familiares."Espero que la comisión no se convierta esto en una batalla política y haya un acuerdo entre los partidos sobre la negligencia y la búsqueda de la verdad con los papeles del Yak", ha manifestado el presidente de la asociación. "No quiero recordar tantos momentos malos terroríficos y mentiras que nos hicieron pasar", ha agregado.Elha agradecido que elhaya entrado en "la máquina del tiempo" sobre la fecha en la que ocurrió el accidente del Yak, al decir que pasó hace "muchísimo" tiempo a que ocurrió hace unos años y apoyó a la ministra De Cospedal.