En Aragón residen cinco vírgenes consagradas

La zaragozana fue una de las primeras mujeres españolas en dar el paso, esto sucedió el 6 de mayo del 2000 en Barcelona, en donde residió durante 12 años en el Santuario de la Font Santa, en el Castell de Subirats.A pesar de tratarse de un fenómeno algo desconocidoy la mayoría se encuentran en Madrid, Pamplona y Canarias. Estas mujeres, que en un momento de sus vidas decidieron entregarse a Cristo a través de la vida consagrada, pertenecen al Orden de las Vírgenes, la más antigua de las formas de consagración femenina. “, reivindica Fiat.En su caso la entrega al mundo religioso ha sido constante desde los 18 años, cuando entró en un convento. “Hasta los 36 fui monja de clausura, pero”, explica. Sin embargo, estos hechos no pudieron con su vocación, por lo que se decantó por este estilo de vida., ambas en dos ermitas –una en Híjar y otra en Alcañiz. Y en la provincia oscense se encuentrae. “En 2007, mientras permanecía unos meses en la Casa de Espiritualidad Madre Ràfols, de Villafranca del Penedés, me hablaron sobre ellas y surgió mi curiosidad”, recuerda.Sin embargo, la vida de virgen consagrada no es exactamente la de una monja o una religiosa.Son mujeres laicas, que han de sostenerse por sus propios medios y carecen de una organización jerárquica.“En nuestro caso no existe una estructura ni tenemos que vivir en comunidad. Solo tenemos obediencia al obispo diocesano”, explica., aunque no te casas ni tienes familia propia”, añade. En su caso, la oscense trabaja en el departamento administrativo de la Diócesis de Barbastro-Monzón: “Estudié Derecho y siempre he trabajado en la administración local así que cuando salió el puesto mi perfil se adaptaba perfectamente”.Esta tradición surge en la época romana, cuando las mujeres se consagraban de este modo de la mano del obispo, y se siguió haciendo hasta los siglos III y IV con la aparición de los primeros monasterios., explica. No sería hasta la celebración del Concilio Vaticano II (1959), cuando se volvería a fomentar. “Actualmente somos unas 3.000 en todo el mundo”, concluye.

Virgen consagrada y ginecóloga

También en Zaragoza reside María Victoria Mena, virgen consagrada por vocación y ginecóloga de profesión.. “En mi caso fue un proceso de conversión muy gradual, siempre he sido católica practicante y he mantenido la fe gracias a la misa dominical y al ejemplo de mis padres”, explica.Asegura que fue la última visita de Juan Pablo II a España la que le hizo empezar un proceso de conversión. “. Ahí surgió mi llamada a consagrar mi castidad por el Reino de los Cielos”, añade.Este paso ha supuesto algunos cambios en su modo de ejercer la Ginecología para ser, explica. “Dejé de prescribir anticonceptivos, me formé como monitora de un método natural llamado ‘Creighton Model’, y me especialicé en Naprotecnología, una alternativa médica respetuosa con la naturaleza de la mujer y del acto conyugal, para el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad y de otras patologías ginecológicas”.