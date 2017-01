Rudi critica que el Gobierno de Aragón no compense a los agricultores de Terue

La presidenta del Partido Popular (PP) de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha criticado que el consejero de Agricultura de la Comunidad, Joaquín Olona, haya dicho que en 2017 "no se van a pagar" los fondos autonómicos que estableció el Ejecutivo PP-PAR como "solución transitoria" para compensar a los agricultores de la provincia de Teruel.



Rudi, en la provincia de Teruel, dentro de la ronda de visitas que está realizando desde 2016 para conocer las inquietudes y preocupaciones del territorio y articular iniciativas políticas en distintos ámbitos institucionales.Tras su finalización, la presidenta de los 'populares' en la Comunidady la "queja de los agricultores" porque el Gobierno de Aragón PSOE-CHA "no solo no les ha resuelto el problema, sino que ha desaparecido la solución transitoria que desde mi Gobierno se arbitró".Según ha relatado, se creó un fondo de tres millones de euros por parte de la Comunidad autónoma para compensar a los agricultores de la provincia de"que estaban siendo perjudicados desde el año 1992 con respecto a los de laen el reparto de ayudas de la PAC.Ha añadido que cuando la pasada legislatura se aprobaron los criterios de distribución de la PAC hasta 2020, "desde el PSOE en Aragón, acompañado por algunos representantes de los sectores agrícolas, se planteó que había un maltrato hacia los agricultores deAsimismo, se organizaron manifestaciones ymanipulando a la opinión pública puesto que para revisar la PAC había que esperar a 2017 y para poder cambiar los parámetros hasta 2020".Sin embargo, tras año y medio desocialista "no solo no han arreglado" este problema, sino que "acaban de perjudicar más a los agricultores", ha recalcado Rudi.

Depuradoras

La presidenta del PP Aragón también ha lamentado que las alternativas que desde el Gobierno autonómico se están planteando a los municipios sin depuración "no parece que cumplan las exigencias medioambientales de la Unión Europea y por tanto de laSegún ha explicado, en distintos municipios de esta zona de"ha sido cortado" el plan de depuración "que nosotros dejamos en marcha en 2015" y desde el Ejecutivo "están planteando como alternativa unas depuradoras ecológicas, frente a las que no tenemos nada en contra, pero que parece ser que no cumplen con los parámetros medioambientales exigidos por la UE".

Sanidad

Por otra parte,ha comentado que los alcaldes de lahan alertado de la "difícil situación" de los centros de salud por falta de médicos y "mala organización" lo que impide cubrir las bajas o las vacaciones y que "supone que ha habido un deterioro en la sanidad".En este ámbito, se ha referido, asimismo, a la construcción de un nuevo Hospital dedonde el anterior Ejecutivo dejó un proyecto que "estaba para ser adjudicado", pero que el actual desestimó "por un prejuicio ideológico" ya que preveía la colaboración público privada.ha detallado que esto suponía "que quien construía el hospital era una entidad privada, pero quien prestaba la asistencia y el personal eran públicos".Sin embargo, ello "tiró atrás" y "tras año y medio, todavía no se ha licitado el proyecto del nuevo hospital", algo que "solo perjudicado a los ciudadanos de la zona del Bajo Aragón.Finalmente, la presidenta del PP de Aragón ha indicado que en la reunión los cargos públicos le han mostrado su "preocupación" por la falta de Presupuestos de la Comunidad para 2017, algo qu