Podemos apunta que Lambán busca intencionadamente prorrogar los presupuestos

El secretario de Organización de Podemos Aragón, Román Sierra, ha asegurado este sábado que en la formación morada no tienen "tan claro" que el Gobierno encabezado por Javier Lambán "no esté buscando intencionadamente prorrogar los presupuestos para hacer recortes de tapadillo".



Esta es la posición que ratificó este viernes en su reunión el Consejo Ciudadano de Podemos Aragón, que mostró unapor tener que debatir sobre un "powerpoint" con cifras "nada concretas" y "nada realistas" en lugar de sobre un proyecto presupuestario, ha indicado Román Sierra en declaraciones a los medios.El también diputado de la formación morada en las Cortes ha coincidido en que la prórroga de las cuentas de 2016 sería una" para los aragoneses y por ello ha instado al Gobierno a que haga lo mismo que el año pasado: cumplir con "su obligación" y registrar unos presupuestos en el Parlamento para poder avanzar.En este sentido, ha reiterado su posición, que está ya fijada, de que sus cinco propuestas para crear empleo con un coste de 135 millones de euros tienen que estar ahí para que concedan una abstención que, no obstante, no sería suficiente y forzaría al Ejecutivo PSOE-CHA a buscar otros apoyos o abstenciones a su derecha.Sin embargo, Sierra ha insistido en que su posición está "clara" y que es producto del año 2016 y de las políticas que ha venido desarrollando el PSOE en Aragón y a nivel estatal, y ha trasladado la responsabilidad de la tramitación de los presupuestos al Gobierno.Ha recordado, a este respecto, que durante todo el año pasado el Ejecutivo autonómico estuvo aprobando modificaciones presupuestarias de la mano de PP, PAR y Ciudadanos y que estas han afectado a una cantidad de fondos mayor que la totalidad de las enmiendas que Podemos consiguió incluir en el texto.Ha señalado que si se lleva un proyecto de presupuestos a las Cortes comenzará un proceso de negociación para la fase de tramitación parlamentaria tal y como ocurrió el año pasado, y en él se sentarán, negociarán con el resto de fuerzas políticas y defenderán sus enmiendas.Sierra ha dejado claro también que en el acuerdo a cuatro suscrito por PSOE, Podemos, CHA e IU el pasado septiembre no había ningún "compromiso" de negociar nada y que, en todo caso, ellos ya han presentado sus cinco puntos.Ahora bien, ha subrayado que son oposición y que "no hay nada que impida que se registren esos presupuestos".