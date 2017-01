CHA urge paralizar recrecimiento de Yesa tras últimos deslizamientos de suelo

CHA ha reclamado este sábado la paralización de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa tras la denuncia hecha por colectivos de afectados y especialistas de nuevos deslizamientos en las laderas del terreno donde se proyectan ejecutar las obras.



Según informa esta formación política en un comunicado,sobre las que se asienta la nueva presa de Yesa, se siguen produciendo movimientos de terreno en la zona de las obras.El coordinador del Rolde de Medio Ambiente y Política Hidrológica de CHA, David Félez, subraya quey el "descarte definitivo" del proyecto.A su juicio, "es indignante comprobar como los responsables de la política hidráulica siguen dilapidando ingentes cantidades de dinero para levantar presas que luego no pueden llenarse,Considera quey no continuar con un proyecto que, subraya, "puede poner en peligro la vida de miles de personas aguas abajo".En su opinión, la administración mantiene el proyecto pory porque las constructoras que trabajan en este proyecto "evidentemente quieren seguir adelante".Félez considera, además, que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no es una institución "creíble", y señala que sus responsables son "expertos a la hora de manipular, mentir y ocultar información, actuando con irresponsabilidad y negligencia, dilapidando millones de dinero público, mientras geólogos independientes alertan de que la cerrada de Yesa no va a dejar de moverse".