¿Hace falta sangre con urgencia en Aragón?

Quizá usted se haya alarmado tras recibir un whatsapp de un amigo esta mañana. "Necesitamos sangre con muchísima urgencia en Aragón. Lo más necesario en estos momentos es el grupo 0+, pero estamos escasísimos de todos los grupos. Si no podéis donar, por favor por lo menos difundirlo entre vuestros contactos porque es muy urgente. No tenemos ni para cubrir todas las operaciones”.



Pese al alarmante mensaje que circula desde anoche por las redes sociales,"Nos hacen falta sangre de cero positivo y de cero negativo en todo Aragón, pero es una situación habitual. No ha pasado, de momento, nada extraordinario", ha explicado esta mañana Mª Carmen González, presidenta de Donantes de Sangre de Zaragoza. González llama a la prudencia: "Los negativos nos llevan de cabeza siempre porque hay menos personas en Aragón de este grupo. Pero, por suerte, no ha pasado nada fuera de lo ordinario estos días", subraya.Eso sí, que no haya pasado nada extraordinario en este inicio de 2017 no implica que haya que olvidarse de donar sangre:, recalca la presidenta. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.Para donar sangre, un proceso que apenas dura 20 minutos,Además, la Asociación de Donantes de Sangre de Aragón tiene un calendario de extracciones que visita diferentes zonas o localidades de la Comunidad. En los próximos días visitan Tauste, Tarazona, Calatayud o Escatrón.