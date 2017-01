El Gobierno de Aragón enviará el borrador de los presupuestos a Podemos con el compromiso expreso de negociar

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha asegurado este jueves que el gobierno podría enviar a Podemos el borrador completo del proyecto de presupuestos de 2017 "mañana mismo" siempre que existiera el compromiso expreso de la formación morada de sentarse a negociarlo.



Sada, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de inicio del año del grupo parlamentario socialista, ha insistido en que si, como ha pedido esta mañana la portavoz de la formación morada, Maru Díaz, tiene que ser para algo, es decir, para sentarse a hablar de las cuentas.Y si ese compromiso existe, ha agregado Sada, "lo de menos son las formas"., ha enfatizado.Si Podemos quiere sentarse, ha agregado, tendrá sobre la mesa "todos los datos que soliciten", incluido el borrador entero, siempreque el Gobierno de Aragón quiere llevar a cabo este año.Sada cree que al final, y así lo espera, Podemos "actuará con responsabilidad" y los presupuestos se podrán sacar adelante.Porque sin presupuesto, ha insistido,, de la lucha contra la pobreza energética o de la emergencia social.También ha defendido el borrador presentado este miércoles por el ejecutivo conque, a su juicio, cumplen "escrupulosamente" con lo pactado hace un año y medio por los grupos de la izquierda para la investidura de Javier Lambán.Y les ha preguntado a estos si realmente están de acuerdo en construir los colegios que figuran en el documento, en incrementar las becas, en construir un hospital 100% público en Alcañiz o en subir las partidas para la atención a la dependencia.El debate es ese ybasadas solo "en las formas", teniendo en cuenta además, ha recordado, que el líder de Podemos, Pablo Echenique, hace "no mucho" pedía tener "por lo menos" un "power point" con las cifras del presupuesto., sino de si se quieren aprovechar los 257 millones previstos de más para el gasto para hacer políticas progresistas y sociales y de si el proyecto de cambio surgido en julio de 2015 se quiere concretar "otro año más".Sada ha recordado que durante este tiempo se ha logrado recuperar el 80%Por eso, ha emplazado de nuevo a Podemos a que ejerza la misma responsabilidad que el PSOE tiene en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde los socialistas acuden a negociar "cada vez que se les llama".Y ha insistido en que "no tiene sentido" registrar en el Parlamento un proyecto de ley que no se sabe previamente si va a salir.En la reunión del grupo parlamentario, a la que ha asistido Javier Lambán, se ha hablado fundamentalmente de la situación actual referente a los presupuestos, pero también se ha hecho un balance de lo realizado hasta ahora y un análisis de las tareas que quedan por delante, como dar forma a la ley de renta básica.