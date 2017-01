Echenique se reúne este jueves con Lambán por la Conferencia de Presidentes

El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, se reunirá este jueves con el presidente aragonés, Javier Lambán, dentro de la ronda previa a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, a quien trasladará la necesidad de crear un frente común para que "Rajoy revierta el régimen de austeridad".



Fuentes de Podemos Aragón han indicado en un comunicado que el presidente, al tiempo que han añadido que debe "abandonar la política del entreguismo" que -afirman- ha caracterizado su posición ante el gobierno del PP y "demostrar su voluntad de acuerdo, proyecto de país y desarrollo de políticas al servicio de la gente con hechos y no con fotografías".Y han agregado quey a no paralizar los avances en leyes y políticas autonómicas que buscan mejorar las vidas de una población machacada por las políticas de los últimos años".Desde Podemos Aragón confían en que la Conferencia de Presidentes de la próxima semana "no sea un mero trámite pomposo", sino que se aborden todos estos contenidos de calado para los territorios.y considera que lo fundamental es convocar la Comisión Bilateral Aragón-Estado.En este sentido, destaca que la "escasa autonomía y capacidad de influencia" con la que han operado tradicionalmente los líderes y las estructuras del PP y PSOE aragoneses ha impedido impulsar retos pendientes en estos 30 años de autonomía: "un proyecto de Aragón respaldado por el Estado".