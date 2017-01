CHA recurre al pacto de izquierdas de septiembre para instar la negociación

Chunta Aragonesista ha recordado este jueves que el pacto de los grupos de izquierdas firmado en septiembre en el Parlamento sigue vigente porque "nadie lo ha denunciado", y que en ese acuerdo se circunscribe el envío, el miércoles, del borrador de presupuestos por parte del gobierno.



Un borrador, ha dicho este jueves en rueda de prensa el portavoz de CHA en las Cortes, Gregorio Briz, que incluye lasy que, como consta en el citado pacto de septiembre.Y debe hacerse así, ha añadido, porque una vez que el proyecto de ley de presupuestos se registra en la Cámara, ya no hay capacidad de mover partidas de un departamento a otro y, por lo tanto,que en la negociación previa sí que se pueden hacer.Si Podemos e IU consideran que este proyecto "no es bueno", ha agregado, entre todos los partidos de izquierda deberían "aunar" sus propuestas paraHa agregado que si las necesidades de Aragón fueran "la prioridad" para todos, ya se estaría negociando y las cuentas estarían "casi aprobadas", pero ha vaticinado que quizá las actitudes de algunos obedezcan a "otras estrategias"., ha advertido Briz.Para Briz, no obstante,, recuperan los niveles de gasto de 2012, cuando comenzó, y el departamento de Vertebración del Territorio experimenta un aumento del 11 por ciento, con las posibilidades que eso abre en las áreas de vivienda e infraestructuras, ha dicho.