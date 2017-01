La osa del parque Bruil y el minizoo de los horrores

En el pasado,Una de las aspiraciones de la ciudad hace más de cinco décadas fue tener un zoológico al estilo de otras grandes capitales como Madrid Barcelona , pero los intentos de crear en Zaragoza una instalación similar nunca llegaron a cuajar y no pasaron de crueles ejemplos como el minizoo del parque Bruil o el polémico ‘África Park’, en el Parque de Atracciones.El parque Bruil fue inaugurado oficialmente el 17 de julio de 1965 por el entonces alcaldeculminando así el plan para crear una zona verde en los antiguos terrenos donde estuvo ubicaba la finca de(1810-1878), banquero y ministro de Hacienda durante el bienio progresista (1854-1856). La creación del parque tardó una década en materializarse debido, en parte, a una dificultosa expropiación de los terrenos que desde las primeras décadas del siglo XX pertenecían a

Primeros habitantes

Tras la inauguración del parque Bruil, a finales de aquel año 65, comenzaron a instalarse junto a la calle Alvira Lasierra las jaulas de un minizoo proyectado en un espacio que cerraría las puertas a sus primeros inquilinos –todos con escasos meses de edad- el 12 de octubre de 1966 sin actos oficiales y sin propaganda en un acto inaugural que contó con la presencia del concejal delegado de Parques y JardinesLa instalación se creó con el anhelo de que la ciudad contase en breve espacio de tiempo con un zoo que albergase un mayor número de especies. En las jaulas del parque Bruil llegaron a viviraunque también hay quienes recuerdan pavos reales y hasta un tigre. Algunos animales provenían de donaciones y otros ejemplares fueron adquiridos por el Ayuntamiento, como los ososque fueron traídos de Barcelona por el Consistorio zaragozano.Los primeros en tener crías fueron los monos, en noviembre de 1968, pasando a ser tres. Se llamabanA la semana siguiente se esperaba descendiente de los osospor lo que se advertía de la necesidad, en breve plazo, de ampliar instalaciones. “Ha sido difícil poder fotografiar a la mona madre y a la mona hija. LLa mona madre se muestra recelosa. Teme por su hija. No oculta su desconfianza”, relataba HERALDO al día siguiente del feliz acontecimiento.

Los zorros Betty y Diz

Lamentablemente,Probablemente la mató Juan, el oso macho, debido a que los tres plantígrados se encontraban en la misma jaula, cuando debería haber sido aislado Juan para evitar el comportamiento jerárquico que es habitual en los osos.Tres años después, en agosto de 1971, se sumaronque según recogía la prensa “hacen las delicias de los visitantes. Ellos, al principio -la verdad-, se sintieron un tanto cohibidos pero fue cuestión de días. Ahora les encanta comer las chucherías que les arroja la gente menuda”.Desde que el recinto comenzó su actividadtrabajador del servicio municipal que asumió la función de cuidador. Peroy las condiciones higiénico sanitarias empeoraron con el paso de los años, por no hablar del comportamiento ‘animal’ de la ciudadanía, que fue desde el lanzamiento de piedras y colillas de cigarrillos encendidas a los animales hasta laademás del envenenamiento de algunos de ellos.

“Se comieron al jabalí del minizoo de Bruil”

En febrero de 1969 se tomóy que al parecer no causó revuelo alguno entre las zaragozanos. De este modo, se resolvía el problema de espacio provocado por el crecimiento del jabalí que habitaba en el parque Bruil.HERALDO publicaba en una crónica del día 20 de aquel mes: “El animal no cabía ya en la jaula.instalado en el parque municipal de la torre de Bruil, para abatir a un enorme jabalí, al que le había quedado pequeña la jaula donde se alojaba. El animal ingresó en el zoológico cuando era un jabatillo, de doce kilogramos de peso, y actualmente había alcanzado los ciento cincuenta.Ese mismo año también se anunció que en 1972según declaraciones a HERALDO del entonces concejal delegado de Parque y Jardines,Pero este proyecto,, cuyonunca llegó a materializarse. Su ubicaciónya que "en la ciudad -Dios nos libre- no tenemos sitio ni para meter un 600".

El minizoo de los horrores

El veterinario Alberto Cortes, junto a la osa Nicolasa. Foto: Juan G. Misis/Archivo Heraldo

En la década de los 70, los habitantes del minizool. Sin embargo, un estudio realizado por el veterinarioreveló que, en cuanto al oso Juan y los monos Rafael, Rita y Judy, no pudo determinarse el motivo de su fallecimiento.La osa, herida en un ojo de una perdigonada, enferma y sin control higiénico sanitario sobrevivía en un habitáculo insuficiente para sus dimensiones.y nosotros, declaraba entoncesMientras todavía se barajaba la instalación del zoológico en el entorno de los Pinares de Venecia, la osa seguía confinadadonde también se encontraba una pequeña piscina en la que apenas cabía el animal. Se intentó donar a varios zoológicos, llevarla a Vigo, Barcelona... peroA finales de julio de 1984, se realizó una propuesta del delegado de Difusión de la Cultura parapero este intento tampoco llegó a fructificar hasta diciembre de 1984, cuando finalmentetras lasexperto en animales salvajes, quien además había trabajado en este lugar.

Movilizaciones en defensa de Nicolasa​

En julio del 84, las asociaciones ecologistas y defensoras de los animales se movilizaron, entre ellasy el mismoJuntos decidieron tomar la decisión de que el Ayuntamiento cediera la osa a la Protectora, pero conservando su propiedad, para que así pagara una subvención; el resto que faltase, la Protectora.Esta se encargaría de su mantenimiento, cuidados y de proporcionarle los medicamentos adecuados.de la osa desde Zaragoza a cualquier punto donde se la pudiera llevar.En aquel año,que aguantaba como podía en pésimas condiciones y en un estado de abandono.La única atención que recibía era por parte del personal municipal de Parques y Jardines, que no tenía formación en el cuidado de animales salvajes como el oso pardo.El, dormida, la jaula del recinto en el queEn su nuevo destino, el parque Rioleón, falleció “3 o 4 años más tarde”, según estima Alberto Cortés.