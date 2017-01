El PAR acusa al gobierno de "engañar" con un "maquillaje" de cifras

Así lo ha indicado en una primera valoración de las cifras que ha dado el Gobierno de Aragón la portavoz de Hacienda del PAR en las Cortes, ElHa puesto como ejemplo para desmontar las subidas presupuestarias anunciadas por el Gobierno que losque se han tenido que hacer este año, por 73 millones.Lo mismo ocurre con el Salud, ha denunciado Allué, quien ha criticado que el Gobierno vuelva a insistir con la renta básica cuando la ponencia que estudia la ley "no ha avanzado ni un paso" y puede no estar aprobada ni a finales de año, con lo que sacarla de nuevo esAdemás, no se sabe cómo se van a obtener más de 400 millones de euros, comparando los presupuestos de 2017 con el del año pasado, sin subir impuestos.Ha incidido además en que es difícil evaluar los datos aportados por el Gobierno, teniendo en cuenta que ya el año pasado presentó unas cifras "y cuando las registró había "agujeros" de más de 250 millones y el PAR teme que el de este año tenga los mismos agujeros o más.Ha criticado que el Gobierno siga sin presupuestar el gasto total de personal y ha considerado "imposible" que con un aumento sólo de 100 millones se puedan abordar laAdemás, ha afirmado que con estas cuentasy reactivar la economía, y ha negado que la inversión vaya a subir un 6 por ciento, dado el "desplome" del 40 % de 2016, además de que contempla las mismas actuaciones que el año pasado no se ejecutaron.Allué ha considerado "inverosímil" que el Ejecutivo no haya registrado el anteproyecto de ley de presupuestos en las Cortes y a su juicio, que haya presentado estasque le pueden dar la mayoría "dice mucho de la escasa sintonía que existe entre los partidos políticos de la izquierda".Ha reiterado que el PAR quiere un presupuesto para la mayoría y que se ha ofrecido hasta en cuatro ocasiones a dialogar, pero el Gobierno se ha negado y eso evidencia la manera "tan sectaria" que el ejecutivo tiene de actuar.