De Cospedal asume el dictamen sobre el Yak y promete "colaborar" en la investigación

En la reunión, De Cospedal trasladó a los representantes de la asociación de familiares de víctimas del Yak-42 que. En principio, el Ministerio replicará su contenido en una resolución propia que debe dictar en los próximos meses y con la que se cerraría toda la tramitación administrativa del caso. Las familias confiaron en que De Cospedal no omita en ese informe "ninguno de los hechos irregulares que han pasado". "Pedimos que incluya lo que ha existido y no ha debido existir", insistieron.Desde el Ministerio se comprometieron a seguirlo, pero no a llegar más lejos. Por ejemplo, el departamento que dirige María Dolores de Cospedal dejó claro a través de un comunicado que,Desde Defensa aludieron a la parte del dictamen que señala que asumir una responsabilidad patrimonial ante el accidente "no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa". Es decir, que el Estado acepta que tenía que pagar indemnizaciones a las víctimas (como hizo en su momento), pero no que esto conlleve aceptar alguna "culpa" sobre el hecho de que el avión se estrellase. Además, las familias destacaron que "la palabra perdón no se ha dicho en la reunión, pero queda claro que hay una clara intención de esclarecer los hechos", por lo que trasladaron su "satisfacción".

Buscar "por tierra, mar y aire"

Entre los compromisos que asumió la ministra ante los familiares destaca el de promover dentro del Ministerio de Defensa unaque se habían firmado durante el mandato del Gobierno de José María Aznar.Ninguno de los ministros de Defensa que han pasado desde el periodo del popular Federico Trillo han aportado esos expedientes, pero De Cospedal se comprometió ante los miembros de la asociación de familiares de las víctimas del Yak-42 a volver a buscarlos. "Ha dicho que, pero nos ha manifestado que no garantiza el éxito porque los anteriores ministros no lo han tenido" señaló el presidente de la asociación, Miguel Ángel Sencianes, que acudió a la reunión entre otros con el vicepresidente de la asociación, Francisco Cardona, la portavoz, Curra Ripollés, y el abogado Leopoldo Gay.La ministra –que trasladó "su máxima disposición a colaborar en las peticiones de los familiares"– estuvo acompañada en la reunión por el teniente general del Ejército del Aire, Javier Salto Martínez-Avial; el subsecretario de Defensa, Arturo Romaní; y el director de Gabinete de la ministra, José Luis Ortiz.