Zaragoza podría llegar a los 900.000 habitantes en menos de 15 años

Así lo afirma Luis Antonio Sáez, director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), que califica estaLa población será cada vez menor y estará más concentrada en la capital, lo que supone una", explica Sáez, al tiempo que señala a los municipios de menos de 100 habitantes como los principales afectados. "La amplia mayoría no tendrán ningún habitante durante amplios períodos del año y pasarán a ser municipios formados por segundas residencias", advierte., según apostilla,ya que hoy en día estos territorios son "prescindibles" en este sentido,"La España rural forma parte de nuestro ADN, y encontrar antiguos núcleos de población parcialmente abandonados podría dañar la personalidad de los ciudadanos, comenta.Tampoco encuentra grandes ventajas en el crecimiento demográfico de la capital aragonesa, porque–esgrime-"Que en Zaragoza, como dijo el anterior alcalde, Juan Alberto Belloch , tengamos que ser un millón de habitantes, es una tontería;, mientras que otras de países en vías de desarrollo tienen 4 o 5 veces más y no pintan nada», mantiene.Para él, lo importante era que la ciudad llegue a ser un referente en Europa por ser "creativa, inclusiva, tolerante, abierta, solidaria y participativa", y no por tener más o menos habitantes., y opinaba que las señales de éxito de Zaragoza vendrían dadas, a modo de ejemplo, por la obtención de un hospital o de una universidad reconocidas en el mundo.

Qué hacer para prevenir la situación

Conocer las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, así como la progresiva pérdida de población que la Comunidad arrastra desde hace 4 años -en los que ha perdido 41.000 habitantes-, supone para Sáez laEl primer paso sería mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Para ello, sería "esencial" apostar por laque i nternet y las nuevas tecnologías permiten;típicas de esos núcleos de población;-asistencia médica a través de la web para evitar los desplazamientos regulares -, "muy avanzada en Estados Unidos Australia ".El segundo sería la repoblación de las zonas afectadas, así como–nativos tecnológicos- dispuestos a renunciar a un salario monetario a cambio de una retribución en especie; un fenómeno que está en auge tanto en Japón como en Estados Unidos.Para conseguirlo, explica,y que tampoco ponen en venta o alquiler que podrían incrementar en los próximos años; es decir, debería "corregir" la rigidez de la normativa jurídica al respecto."De esta forma, se podríaa través de la rehabilitación de las viviendas y, al mismo tiempo, los que así lo deseen tendrían la posibilidad de vivir, por ejemplo, en una antigua granja", continúa.Carlos Gómez, catedrático en Sociología de la Universidad de Zaragoza , va más allá y añade que las políticas públicas deberían ir dirigidas a favorecer nuevos asentamientos de población joven mediante"También es preciso proporcionar nuevasen todo el territorio para poder realizar desde el medio rural trabajo a distancia; en definitiva, se trata de poner las cosas fáciles a quienes opten por instalarse en los medios rurales despoblados", comenta.