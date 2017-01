"Es un orgullo ser un ejemplo desde Youtube para otros chicos transexuales"

Raúl llegó a Youtube un poco de casualidad y se ha convertido en un referente para mucha gente.. En sus vídeos cuenta desde la primera vez que fue al médico a pedir ayuda en, hasta su vida actual con su novia en Salamanca. Habla con mucha naturalidad y sin complejos de sexo, de tratamientos médicos, de sus cambios físicos y emocionales, de relaciones, de su trabajo, de sus planes de futuro."Desde pequeño tenía claro que era un chico, me sentía un chico aunque tuviera vagina y nombre de chica. Pero antes no había mucha información sobre transexualidad. Empecé a buscar información por mi cuenta en internet. Con 18 años fui a pedir ayuda al médico de cabecera, estaba un sustituto que me dijo que no tenía ni idea y que no podía hacer nada. Volví a casa y estuve dos años muy desorientado, sin saber qué hacer.y volví al médico. Mi médica me reconoció que no tenía ni idea pero me apoyó", cuenta Raúl, que ahora tiene 23 años, trabaja de teleoperador en Salamanca y vive con su novia.

Raúl siguió los pasos que había aprendido por internet y que le indicaron los médicos. Fue al psicólogo y al endocrino., y los cambios físicos han sido graduales. Él los ha ido contando en sus vídeos de Youtube.No es fácil dar el paso, pero se puede llevar una vida totalmente normal. Eso es lo que quiero mostrar", asegura. Sus vídeos suman más de 100.000 visitas.

Cambios lentos

"Muy buenas, chicos, este vídeo va a ser de presentación para que me conozcáis un poco más. Soy Raúl, tengo 22 años, soy un chico FTM. Hoy he ido al endocrino y por fin he conseguido mi querida testosterona. Mañana voy a pincharme", contaba el 19 de octubre de 2015 . Tras la segunda dosis de testosterona, empezó a notar los primeros efectos: "Tengo bastantes cambios ya, sobre todo en la voz. Me están saliendo los típicos granos en la cara y un poco de barba. Noto que tengo más fuerza", relataba en otro vídeo un mes más tarde.Raúl se sincera mucho en sus vídeos y trata temas muy diversos: habla de recuerdos de su infancia; de la relación con su familia y amigos; de por qué eligió el nombre de Raúl (es el que habían pensado sus padres cuando estaba en la tripa de su madre y pensaban que iba a ser un chico); de acoso escolar; de transexualidad infantil; de sexo. "Yo no he tenido experiencias sexuales propias hasta los 22 años. Antes no sentía placer. No dejaba que me vieran desnudo, me daba bastante vergüenza. Era frustrante que ellas me vieran con el cuerpo que yo no quiero. Hasta que mi pareja me dijo: 'me da igual cómo sea tu cuerpo, yo te quiero y quiero disfrutar contigo'", cuenta en un vídeo de diciembre de 2015 , el que más visualizaciones ha tenido de su canal.

Con su novia

En varios vídeos aparece"Decidí buscar trabajo allí e irme a vivir con ella. Quería salir de mi pueblo y empezar en otro lugar. Ella me aceptó desde el principio tal y como soy, y ha sido un gran apoyo. Para las personas transexuales es fundamental sentirse apoyadas y queridas. Muchos tienen miedo a quedarse solos y no ser aceptados", reflexiona Raúl. En otro vídeo habla sobre transfobia y cuenta que él de pequeño sufrió acoso escolar en el colegio.. Contadlo a vuestra familia o a asociaciones o a nosotros por internet. Os podemos ayudar. No tenéis que dejar nunca que os humillen. Si necesitáis hablar con alguien, estamos aquí", insiste.Raúl tiene muchos planes de futuro. Este año quiere operarse para quitarse el pecho y más adelante quiere someterse a una histerectomía (extirpación de útero y ovarios) para evitar riesgos de salud. Quiere publicar más vídeos y que su canal de Youtube siga creciendo. Está contento con su trabajo de atención al cliente en una compañía telefónica. Quiere continuar probando a ser(ya ha hecho alguna sesión de fotos en Madrid)."Cada día me llegan mensajes de chicos o chicas trans pidiendo ayuda. Muchos no se atreven a contarlo, no saben cómo empezar. Me gusta que la gente vea mis vídeos y les pueda ayudar., asegura.Raúl despidió el año en Youtube con buenos deseos: "Espero que en 2017 sigáis consiguiendo vuestras metas, que no paréis de soñar. El mundo está hecho para soñadores. Que tengáis un buen 2017. Nos vemos en el próximo vídeo".