C's, PAR e IU trasladan a Lambán su inquietud sobre el modelo de financiación autonómica

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha mantenido este martes encuentros con Ciudadanos, Partido Aragonés e Izquierda Unida de cara a la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos y han coincidido al trasladarle sus inquietudes sobre la necesidad de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica.



Ese es el aspecto común que han transmitido los portavoces de C's, PAR e IU,, en sus respectivos encuentros con el presidente, quien ayer abrió con el PP la ronda de contactos con los grupos parlamentarios antes de la conferencia -convocada el día 17-, ronda que servirá para que Podemos se siente en una mesa con Lambán tras las reiteradas negativas de la formación morada a negociar el presupuesto de la comunidad.Las reuniones han comenzado con Gaspar, quien ha transmitido a Lambán quedebe servir para "" y no para hacer reclamaciones individuales por comunidad, y para hablar de modelo de financiación autonómica, de la dependencia y de la despoblación de Aragón.Además, le ha pedido que transmita laentre las distintas autonomías para que los habitantes de localidades limítrofes puedan recibir asistencia sanitaria en los hospitales de referencia más cercanos a sus domicilios, y no solo de urgencia., dado el momento que vive el país, con comunidades que ponen en cuestión su encaje en España,, pero también que el Estado respalde el cumplimiento de lasen su reclamación a Cataluña sobre los bienes deAsimismo, ha pedido a Lambán que exija al gobierno central la convocatoria de la Comisión Bilateral, que es fundamental para tratar los temas que todos tienen claro que son necesarios y urgentes para Aragón.Laes uno de los asuntos que Aliaga ha transmitido a Lambán y que en su opinión hacen queEn este sentido, ha reiterado a Lambán que el Parlamento aragonés cuenta con 67 diputados, que el PAR y otros partidos han sido capaces de llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría y en que hay más acuerdo centrando las políticas en Aragón que "escorándolas a la izquierda".También, a las peculiaridades de Aragón, las infraestructuras, las obras del Pacto del Agua o la reforma de la PAC, la defensa de las instituciones aragonesas como el Justicia o la Cámara de Cuentas, las relaciones bilaterales con el Estado y el desarrollo del artículo estatutario relativo al convenio de financiación específico con Aragón.Catorce puntos que para el PAR se reivindican históricamente, que "tienen que ser puestos en valor" y que se corresponden con los acuerdos de los aragonesistas con Rajoy para concurrir a las elecciones.ha destacado, por su parte, que en la, porque afecta al día a día de la ciudadanía y porque tiene de fondo el modelo territorial, que se está "rompiendo por las costuras". Para Luquin, es "" que no se encuentran "cómodas" con el actual modelo y "en algún momento habrá que abordarlo".Además de la financiación autonómica, para se tendría que tratar la necesidad de cambiar determinadas políticas del gobierno central, aunque ha considerado que con Mariano Rajoy como presidente "va a ser complicado".Respecto a los presupuestos, Gaspar ha comentado que no hablado del asunto con Lambán, pero sí le ha transmitido que el contacto con los grupos políticos es la línea que debe seguirse y que para Ciudadanos el diálogo y el acuerdo son fundamentales para desatascar el bloqueo que en esta cuestión vive la comunidad, por la "incapacidad de dialogar" del gobierno con Podemos y viceversa.y ha incidido, respecto a la preocupación que esto genera en otros partidos, que supone que será la misma que les suscite que tampoco haya Presupuestos Generales del Estado o que otras ocho autonomías no los hayan aprobado aún.