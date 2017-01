"Estamos a punto de conversar con las máquinas de tú a tú"

Las tecnológicas están afinando sus asistentes por voz. ¿Será la próxima gran herramienta?

Sí. Teclado y ratón permanecen en el ámbito laboral, pero ya no tecleamos tanto y lo normal es que vayamos dejando de usarlos.

Aún queda camino hasta que se naturalice, pero es cuestión de tiempo, igual que antes era rarísimo mantener una conversación telefónica en el autobús y ahora es lo más natural del mundo. Otro ejemplo: los inversores no creyeron en los ‘walkman’ porque llevar puestos los cascos resultaba ridículo y mira cómo ha evolucionado aquel invento.Ahora mismo sólo se reconocen las palabras, pero no cómo se siente el emisor. Lo que está por venir es el ‘speech analytics’, que Siri, Alexa, Google u otro asistente reconozcan tu alegría o tu tristeza, la información que no se transmite con palabras.Estamos a punto de conversar con ellas de tú a tú, es algo ya irremediable. Estamos en las primeras etapas y, aunque la interacción no es del todo libre, ya les hablamos de forma natural y van comprendiendo el contexto.Las máquinas pueden, por desgracia, aprender muchísimas cosas de nosotros, pero también estamos en un punto en que los usuarios están muy concienciados y buscan preservar su privacidad. Las grandes compañías tienen muchos datos, que los usan para el ‘big data’. Esto significa que no les importas tú como individuo, pero sí el espacio muestral al que perteneces para sacar conclusiones sobre ti y los tuyos.Hay un efecto psicológico en torno a la inteligencia artificial, el ‘uncaney valley’ (valle inquietante en inglés), que estudia cómo se comporta el ser humano con las máquinas que intentan humanizarse. El usuario se siente confortable cuando el sistema informático no es demasiado humano, de lo contrario le genera miedo.Estamos trabajando en esa línea. Pero existe un rechazo importante como también lo hay hacia los robots demasiado realistas, con cara de humano, mientras un robotito pequeño o uno anticuado pueden parecer adorables.Es cierto y llama la atención. Pero está estudiado que, psicológicamente, los usuarios somos más receptivos a una voz de mujer.Es fácil que haya fugas de seguridad, pero las empresas dedican muchísimo dinero a luchar contra el robo de datos. En la mía trabajamos con sistemas ‘anti-spoofing’, que consiste en aquellos métodos que evitan un ataque bucal, para que nadie se haga pasar por ti ni se utilice una grabación de tu voz con este fin. O para que uno mismo no pueda disimular su voz en una amenaza telefónica u otros delitos.Lo harán los sistemas biométricos, entre ellos la voz, la huella dactilar, el iris de los ojos o el reconocimiento facial. Los rasgos que te definen como individuo. La voz tiene la ventaja de que es muy difícil de robar.