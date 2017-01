Lentitud cronometrada

Se ha impuesto una calculada lentitud, que no sosiego. Un tiempo negociador cronometrado por los intereses políticos de Podemos-Aragón que espera a conocer qué ocurrirá en Vistalegre II, su Asamblea Ciudadana. El apoyo a los presupuestos del Gobierno PSOE-CHA exigiría un retrato anticipado ante las bases moradas que encaja mal con la falta de visión que tiene Pablo Echenique ante su propio futuro y el de su partido. La guerra abierta entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’, con la mediación del sector anticapitalista, aún no cuenta con un vencedor claro ni con las exigidas víctimas políticas de todo conflicto. A ojos de Podemos-Aragón lo más práctico es mantenerse a la espera. El nuevo rumbo de la formación, sumida en un profundo conflicto intestino que tendrá, como siempre ocurre en todos los partidos, un casi seguro castigo en las urnas, es aún una incógnita.



Pero no solo el futuro angustia y frena la toma de decisiones en Podemos. El sinuoso camino de lasempiterna negociación presupuestaria en el Ayuntamiento de Zaragoza tampoco ayuda. Aseguran desde Podemos que ZECy ellos mismos son dos realidades distintas, ajenas la una a la otra, y aunque a nadie se le escapa que su definición y conexiones son evidentes, ambos prefieren ver reflejadas sus imágenes en el espejo de la política regional de forma bien distinta. Una y otra negociación presupuestaria conviven con tantas conexiones que resulta complejo pensar que ante un acuerdo delPSOE municipal no se produzca la recíproca por parte de Podemos en las Cortes de Aragón. Por todo ello, y mientras la pieza termina su maduración, se busca que la excusa adopte forma de argumento y se reprocha con voluntad de castigo aJavier Lambán la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy.Parece olvidar Podemos, en cualquier caso, que la penitencia que se quiere aplicar sobre Lambán se extiende a todos los aragoneses. Con unos presupuestos prorrogadosno existen las inversiones, los convenios y subvenciones son imposibles de convocar, los compromisos sociales y la solución a las duras condiciones ocasionadas por la pobreza energética quedan aplazados y, por tan solo citar una última cuestión, tampoco quedan garantizadas las modificaciones presupuestarias que se aplicaron en el pasado ejercicio para afinar las cuentas.Busca Podemos que con esta presión Lambán termine mirando hacia la bancada popularpara salvar el presupuesto autonómico, cuestión que concedería a los morados el argumento necesario para recuperar el discurso victimista del rodillo bipartidista. Lambán, a quien por el momento la prórroga presupuestaria no le quita el sueño, rechaza un entendimiento con el PP convencido de que los presupuestos deben ser respaldados por los partidos que permitieron su investidura. Apuesta el presidente por aguantar el tirón, portrasladar la misma presión política a Podemos y por esperar a que el cuadro social en el que dicen apoyarse termine exigiendo el desbloqueo a Echenique.Lambán considera que si atiende a la demostrada transversalidad de su partido,la misma que obliga al PSOE ante situaciones como la investidura de Rajoy, solo encontrará el respaldo de los populares en lo que resta de legislatura. Podemos, bajo este posible análisis, se cerraría en banda para desempeñar un papel de oposición marcado por la apropiación de todo el espectro ideológico de la izquierda.