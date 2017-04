Las intensas heladas volverán este lunes

Los cielos estarán este lunes poco nubosos en casi toda España y las temperaturas no registrarán cambios significativos, y volverán a registrarse intensas heladas en muchos lugares del interior peninsular. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología Temperaturas señala que las temperaturas nocturnas serán significativamente bajas en el área pirenaica, y anuncia además viento fuerte o con intervalos de fuerte en el noreste de Gerona y en Menorca.



En Cantábrico oriental, Pirineos y este de Baleares, nuboso o con intervalos nubosos; intervalos nubosos en el resto de Baleares, Alto Ebro, Sistema Ibérico y sur del litoral mediterráneo peninsular, y cielo poco nuboso o despejado en el resto del país, salvo en zonas de niebla.La cota de nieve estará entre los 900-1.200 metros en los Pirineos, yTemperaturas diurnas en descenso en la meseta norte, sistemas Central e Ibérico, Baleares y sierras del sudeste; en aumento en el litoral cantábrico y en las Islas Canarias de más relieve, y pocos cambios en el resto., y serán más intensas en la meseta norte y en las montañas del este de la Península.El viento será de componente norte en el noreste peninsular, Baleares y sistemas Central e Ibérico, fuerte o con intervalos de fuerte en el noreste de Gerona y en Menorca.

Predicción por comunidades autónomas:

ARAGÓN: Intervalos nubosos en el Pirineo y en la Ibérica, sin descartar alguna precipitación débil en la Divisoria del Pirineo, de. En el resto cielo poco nuboso o despejado. Probablesen el sureste de Huesca. Temperaturas con pocos cambios en general, excepto en el valle del Ebro y áreas de la Ibérica donde subirán las mínimas y en la Ibérica donde bajarán las máximas. Heladas prácticamente generalizadas, salvo en el valle del Ebro., excepto en el valle del Ebro, donde soplará viento del noroeste moderado.GALICIA: Cielos poco nubosos o despejados a primeras horas aumentando progresivamente la nubosidad media y alta. No se descartan bancos de niebla o brumas matinales el interior de Lugo y en Orense. Temperaturas con pocos cambios o con descensos de las máximas en zonas altas del interior de Lugo y Orense. Heladas débiles en Orense y zonas altas de Lugo. Vientos del este en el litoral cantábrico y flojos del norte y nordeste en el litoral atlántico y en el interior.ASTURIAS: Poco nuboso o despejado aumentando durante la mañana a nuboso o cubierto de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en descenso en el sur y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en la cordillera y valles del interior. Vientos flojos variables en el interior y del este en el litoral con intervalos más intensos durante la mañana.CANTABRIA: Cielos nubosos o cubierto en la mitad oriental, donde no se descartan las lluvias débiles sobre todo por la mañana y tendiendo a intervalos nubosos al final del día. En el resto, predominio de los intervalos nubosos. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el extremo sur. Temperaturas mínimas que se mantienen con pocos cambios, sólo se esperan aumentos locales en el litoral oriental; máximas en descenso en el sur y con pocos cambios en el norte. Heladas débiles en general en el interior occidental y en el sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte.PAÍS VASCO: Predominio de los cielos nubosos. Probables lluvias débiles en los litorales, menos probables hacia el interior y en el sur de Álava no se esperan. Probabilidad e brumas y bancos de niebla en el interior sobre todo en el extremo más oriental. Temperaturas mínimas en aumento,que puede ser localmente notable en Vizcaya y en Guipúzcoa. Temperaturas máximas que se mantienen con pocos cambios, sólo se esperan descensos locales en el extremo sur. Heladas débiles y dispersas en Araba. Viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a componente norte en el interior, y aumentando y girando a oeste en el litoral al final del día.CASTILLA Y LEÓN: En la mitad este y tercio sur intervalos nubosos,de nubes bajas, más abundantes en el extremo nordeste, donde puede estar cubierto y con alguna precipitación débil. Cota de nieve de 900 a 1.200 metros. En el resto poco nuboso con aumento de la nubosidad de tipo medio y alto por la tarde a cielos nubosos o cubiertos. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el noroeste y en el sur y en ascenso, localmente notable en el resto, y máximas en descenso. Heladas generalizadas. Vientos del noreste, tendiendo al norte y noroeste.NAVARRA: En el extremo oriental intervalos nubosos, en el resto nuboso, aumentando a cubierto en el norte al final del día. Probabilidad de precipitaciones al final del día. No se descartan las brumas y bancos de niebla matinales en el extremo occidental. Cota de nieve entre los 900 y los 1200 metros. Temperaturas mínimas en aumento excepto en el Pirineo, aumento que puede ser notable en el sur de la Ribera. Temperaturas máximas en descenso salvo en la vertiente cantábrica donde permanecerán sin cambios. Heladas débiles en general en el extremo norte. Viento flojo de dirección variable en la cantábrica que soplará en el resto del noroeste y será algo más intenso en el sur y en el Pirineo.LA RIOJA: Intervalos nubosos. Baja probabilidad de precipitaciones débiles, excepto en la Rioja Alta. Cota de nieve por encima de 900 a 1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, entre -4 y 4 grados y máximas en descenso, entre 2 y 9. Heladas débiles en la Ibérica. Vientos del noroeste y norte.CATALUÑA: En el Pirineo intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán, de nieve por encima de 800-1.000 metros. En el resto cielo poco nuboso o despejado. En el interior bancos de niebla matinales, sobre todo en el sur de Lérida, donde serán más extensos. Temperaturas en general con pocos cambios, salvo en el nordeste, donde bajarán las máximas. En el interior heladas generalizadas, con mínimas de entre -4 y -6 grados en numerosos puntos, localmente más bajas. En el extremo nordeste de Girona viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte, al sur de Tarragona del noroeste moderado y en el resto viento variable flojo.EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Probables brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas sin cambios. Heladas débiles. Vientos del noreste al norte.MADRID: Predominio de los cielos despejados con probables nubes bajas a primeras horas en Sur y Vegas acompañadas de brumas y bancos de niebla, aumentando por la tarde las nubes, quedando los cielos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en aumento en el sureste, en ligero descenso en la Sierra y sin cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso, ligero en el sur. Heladas débiles, puntualmente más intensas en la Sierra. Vientos flojos de componente norte.CASTILLA-LA MANCHA: Predominio de los cielos despejados, con intervalos de nubes bajas de madrugada y a primeras horas en Guadalajara; por la tarde aumentará la nubosidad desde el noroeste, quedando los cielos nubosos de nubes medias y altas, excepto en el sureste. Probables brumas y bancos de niebla matinales en La Alcarria y menos probabilidad en los valles del Tajo, del Guadiana y en La Mancha. Temperaturas mínimas en ligero aumento, algo más acusado en la mitad norte. Temperaturas máximas en descenso, ligero en la mitad occidental. Heladas en general débiles. Vientos flojos del nordeste y norte, aumentando algo en zonas de montaña.COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en general. Heladas en el interior, en general débiles. Viento variable flojo, salvo intervalos de noroeste moderado en el tercio norte de Castellón.MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalos de nubes bajas en el litoral. Temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en Altiplano y Noroeste. Vientos flojos variables.ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil ocasional. Cota de nieve en 1100 metros. Temperaturas con pocos cambios o ascenso de las nocturnas y descenso de las diurnas. Viento de componente norte, con intervalos de fuerte en Menorca y nordeste de Mallorca hasta mediodía tendiendo por la tarde a flojo.ANDALUCÍA: Cielos en general poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, y de nubes medias y altas en la mitad occidental por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos salvo descenso de las mínimas en el tercio occidental, con heladas débiles en el interior oriental. Vientos del nordeste en el tercio occidental, flojos variables en el resto. Levante en el Estrecho, tendiendo a flojos variables.CANARIAS: Poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, con ligero ascenso de las máximas en medianías y zonas altas. Viento del este, con intervalos de fuerte, girando a nordeste al final de la tarde.