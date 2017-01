Magos de la domótica

Estimados Magos (majestades, sabios, ingenieros de la electrónica o quienes quiera que seáis):



Este año, no voy a deciros que he sido una niña buena, pero sí una adulta que ha luchado con toda su voluntad y sus fuerzas para que el entorno cercano, la ciudad y esta sociedad que habitamos sean más accesibles para todos. Por eso, os pido mi regalo: un techo digno, una vivienda asequible y no solo a mi altura, sino a la de tantos compañeros con cualquier diversidad funcional; y también niños, ancianos, bajitos, corpulentos, mamás embarazadas o deportistas que deben guardar una temporada de reposo.Sí, una casa como la que, gracias a Fundación ONCE y al Real Patronato de la Discapacidad, viene paseándose por España, precisamente sobre ruedas, y que hace poco paró junto a La Lonja. La casa inteligente o ‘casa domo’, con su recibidor, su salón, su dormitorio, un baño para la higiene íntima casi autónoma, cocina a la medida de cada usuario y la puerta de entrada y de salida dotada de un sistema automático y seguro de apertura o cierre.Con vuestra sagacidad y experiencia, no se os escapa una. Vale, es un inmueble de cien metros. Pero habréis notado que está montado en una sencilla furgoneta. Algún detalle. La lámpara se enciende al roce de la mano –sin quitarle el empleo a Aladino–. La alfombra no es voladora, pero avisa si el abuelo con alzhéimer o el niño soñador se levantan por la noche a ver la luna. El baño es unisex y universal, con lavabo elevable, sistema anticaída, ducha por aspersión, secador de piel y un inodoro que te limpia el bajo con agua, al estilo japonés.En la cocina, ningún bebé puede hacer de las suyas, con vajilla y cubiertos adaptados e irrompibles. Y con el mobiliario regulable e inteligente, a ningún señor o papá le vale ya la excusa del ‘yo no puedo’.Cuando lleguéis, yo misma podré abriros: el vídeo portero está a mi altura. ¡Corred la voz! ¿Sabéis que poner todos los sensores de un hogar no sube los 500 euros? De pequeños, podían engañarnos con vosotros. Ahora, el cuento de la crisis ya no cuela