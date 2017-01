Recién graduados... Y ahora, ¿qué?

Motivos no les faltan. Aunque según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social , el paro juvenil se ha reducido unen España, Aragón todavía cuenta con, lo que supone elen la Comunidad.Además, la agencia estadística Eurostat publicó en un estudio sobre la juventud europea en 2016 que nuestro país es el, y nos señalaba como el tercer Estado donde más ha aumentado el número de ‘ninis’ en la última década, solo después de Italia , zaragozano de 22 años, padece las consecuencias de esta situación. Finalizó su grado enen septiembre y, como la mayoría de sus compañeros, se ha encontrado con las puertas de las empresas cerradas., comenta. En su caso, el problema se agrava, ya que se quiere dedicar a la seguridad informática, una de las áreas de trabajo más competitivas en su sector. "Las empresas de este tipo reciben numerosas solicitudes de empleo y, reflexiona., turolense de 22 años, no se muestra más optimista. Se graduó enen junio y, desde entonces, trabaja como cajera en Mcdonald´s. "No es lo mío, pero es imposible conseguir otra cosa;, comenta.Después de varios meses de búsqueda "sin éxito" ha decidido solicitar empleo en otros países, ya que, según explica,; ni siquiera en la Universidad nos dan consejos sobre dónde ir a buscar trabajo". Hace unas semanas, acudió a una agencia de empleo en busca de asesoramiento, pero de poco le sirvió. "Fue impactante; me comentaron que mi única posibilidad era hacer un voluntariado". "Los estudiantes, –concluye–, pagamos cuatro años de estudios para trabajar gratis o no trabajar".", comenta Elena.

¿Generación perdida?

Los esfuerzos del Gobierno por suavizar la sangría de jóvenes afectados han sido en vano, y muchos expertos les incluyen dentro de lo que consideran una ‘generación perdida’. María Victoria Sanagustín, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza , explica que esta situación se debe, en parte, a que"ha apostado por la educación universitaria" yNuestros jóvenes, dice, "viven una pesadilla, ya que son bombardeados por una sociedad consumista que les exige un nivel de ingresos complicado de alcanzar ; una situación que les puedeSus declaraciones cuadran con el informe ‘Jóvenes y empleo: sus sueños y sus expectativas’ de Adecco, que advierte de quede los casi 40 países que incluye la muestra. Elde los recién egresados cree que no encontrará empleo en el primer año y cada vez son más los que prolongan sus estudios ante la difícil situación.Como, zaragozana de 22 años, que finalizó hace cuatro meses la carrera deen San Sebastián y acaba de comenzar la de Psicología.-dice-, en España no se ofrecen puestos de becarios para nosotros". El problema, explica, es el desconocimiento de estos profesionales. "Hay muchos países donde los criminólogos son importantísimos, pero aquí se obvia su trabajo". Dice sentirse rechazada por la sociedad y atañe parte de la culpa al sistema universitario, al que tacha de "masificado, desatendido e irresponsable" con sus estudiantes., critica.Sanagustín entiende la postura de los recién titulados, pero hace un llamamiento a la calma y recuerda que "alcanzar los objetivos siempre requiere constancia". Aunque para algunos, como, oscense de 24 años, el camino se hace "muy difícil de llevar". Terminó una diplomatura enen 2012 y"Los únicos trabajos que he conseguido han durado meses;, explica. Ha pasado por cuatro centros educativos diferentes, y ahora tiene un contrato de un año en un colegio de Zaragoza , aunque es de seis horas a la semana y ", apostilla,. Más de una vez ha pensado en opositar "pero son pocas las plazas ofertadas y muchos los que se presentan". "Es complicado aprobarlas y, de hacerlo, estás de aquí para allá como interina durante años", concluye.