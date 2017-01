Javier Lambán critica la "cerrazón" de Podemos después de su portazo a negociar el presupuesto

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado los que considera "cerrazón" de Podemos a negociar el presupuesto de 2017 de "anomalía política difícilmente explicable", y ha advertido a la formación morada de que sobre ella recaerá "toda la responsabilidad" si el cambio político queda bloqueado.



Lambán, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Hospital Infantil de Zaragoza, ha reprochado a Podemoque lo están pasando mal, porque es "la única fuerza de izquierdas" de la comunidad queHa recordado que elremitió a Podemos un documento de nueve folios en el que se aceptaban lapara garantizar su abstención en el debate de la toma en consideración de los presupuestos.Pero momentos después, la portavoz de la formación morada, Maru Díaz, aseguraba que el documento estaba "lleno de excusas" y que eracinco medidas enfocadas a la creación de empleo en varios ámbitosLambán ha consideradoelaborado por el gobierno sobre estas cinco medidas, que han sido estudiadas, ha insistido,El ejecutivo, según su presidente, se ha mostrado de acuerdo con los objetivos que persiguen las cinco medidas yPero a lo que no están dispuestos en el gobierno, ha agregado, esautónomas, en tanto en cuanto algunas de estas propuestas se salen de la legalidad vigente, o a hablar de competencias que la comunidad autónoma no tiene.Salvando estas cuestiones,Por eso, ha calificado de "r" las que dio Díaz para no hablar de las cuentas de este año, una actitud que, cuando gracias a un "diálogo fructífero" entre las fuerzas de izquierdas, fue posible aprobar unos presupuestos quePodemos, a juicio del presidente, "r" pues entre "seguir impulsado"que se inició en mayo de 2015 y quAunque Lambán muestra "serias dudas" respecto a la actitud de Podemos, porque estima queEn un ejercicio de "optimismo", sin embargo, ha exigido a Podemos,, que asuma su responsabilidad como actos del cambio político.Y ha dicho que tiende a pensar que "más allá de las obsesiones" del líder de Podemos en Aragón,e, y del propio partido por su próximo congreso, en la formación morada "les queda algo de compromiso con Aragón y la sociedad" yporque la comunidad "necesita" los presupuestos.En este sentido, ha avanzado que a principios de la semana que vienepor Podemos porque supone un desarrollo de los pactos de investidura. "Negarse a hablar de ellos sería como si Podemos entrara en contradicción consigo mismo", ha enfatizado.Y, finalmente, Lambán ha calificado deen la investidura depara negarse a hablar.ha recordado el también secretario general del partido en la comunidad, los presidentes de otras comunidades mostraron a este respecto la misma opinión que Lambán y en ellas Podemos "está dialogando" e, incluso, llegando a acuerdos sobre los presupuestos.