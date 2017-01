C's, dispuesto a sentarse con el PSOE "sin condiciones" para negociar las cuentas

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en materia de Hacienda y Presupuestos, Javier Martínez, ha mostrado la disposición de su grupo a sentarse "sin condiciones" con el PSOE para conocer la realidad, qué es lo que plantean y a partir de ahí negociar unos presupuestos "responsables".



Así lo ha señalado Martínez en una rueda de prensa para valorar la situación de la comunidad ante la7, que va a suponer que todos los compromisos anunciados por el presidente del ejecutivo,en materia social "se van a quedar en agua de borrajas".El diputado de Ciudadanos ha criticado que Lambán esté hablando de pactos en todos los ámbitos y sea "incapaz" de llegar a acuerdos en los presupuestos. También ha reprochado al consejero de Hacienda,que "permita el caos existente" porque "le viene muy bien para cuadrar las cuentas".Martínez cree asimismo queal creerse que "se han convertido en los nuevos gurús económicos de Aragón" cuando "los que van a tener que permitir que se pongan en marcha las medidas de emergencia social vamos a ser los partidos responsables".Según el parlamentario, "las propuestas de Podemos no tienen otra intención que las de generar negocio para sus colectivos afines" y además "Asimismo, el portavoz ha indicado que "el año pasado, el departamento de Economía, Industria y Empleo contaba cony ahora se les ocurre la feliz idea de solicitar medidas económicas por valor de 48 millones adicionales, olvidándose de sectores como el agroalimentario y la industria, lo que nos hace entender que no son más que ocurrencias".El portavoz presupuestario de Ciudadanosy se olvidan de que haysocial que "exigen una dotación importante", por lo que se ha preguntado cómo se pueden preocupar de los servicios y del territorio, cuando "el problema real es la falta de unos presupuestos que les permitan tomar decisiones", ha añadido.Propuestas que, a juicio de Martínez,y "parecen más ocurrencias de última hora".Ante esta situación, Martínez ha pedido al ejecutivo que demuestre "más seriedad", que deje estos "juegos infantiles" y se aleje "de este caos" porque "si quiere negociar se puede negociar", y, en caso contrario, que explique "a qué está jugando, si no es difícil de entender".