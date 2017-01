La DGA acepta las medidas de Podemos para los presupuestos pero no las vías propuestas

El Gobierno de Aragón sigue "totalmente abierto" a hablar con Podemos sobre los presupuestos de 2017 e insiste en que, en contra de lo que ha manifestado la portavoz de la formación morada, sí que acepta en gran parte las cinco medidas propuestas por Podemos para abstenerse en la votación de las cuentas.



este miércoles, de nueve páginas, en el que el ejecutivo de, lanzadas hace unas semanas por el líder de la formación morada, Pablo Echenique,, un, uny un plan para lapara encontrar alternativas a las medidas que no es posible aceptar por colisionar con la normativa estatal, y emplaza de nuevo a Podemos a sentarse a negociar.Según el documento, los planteamientos de Podemos, "en general", se atienen a los del gobierno, de manera quede manera directa al anteproyecto de presupuestos.Aún estando de acuerdo en, puesto que algunas "son jurídicamente inviables o no pertenecen al ámbito competencial" de la comunidad autónoma. Y apuesta pore incorporarlas de la manera acordada.En cuanto a la, pero el Gobierno de Aragón estima que esta propuesta comportaría la actuación del ejecutivo como una entidad de crédito, lo que resultay plantearía problemas desde el punto de vista de la competencia y la unidad de mercado.Por eso,que complemente los programas vigentes, tras un estudio a fondo de las fórmulas viables, aunque el gobierno, en este punto, no renuncia a presentar un proyecto de ley sobre la creación de un Instituto de Crédito y Financiación Autonómica.Para, 7,3 para contratos pre y post doctorales (el gobierno prevé en su borrador de presupuestos 6 millones), 2 para ayudas a empresas para la contratación de investigadores y 5,7 para la ampliación de escuelas taller y talleres de empleo (el ejecutivo está en disposición de incrementar esta partida en 2,5 millones).No se considera, no obstante, adecuada la vía de la financiación a empresas y, por el contrario, se prevén doce millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores y ya se incluye en el borrador de presupuestos el impulso a un plan de retorno joven.Podemos pedía, además, undel 21 % y dos millones para un bono cultural, así como un incremento generalizado de las dotaciones culturales de 5,5 millones. El, y se ha comprometido a impulsar medidas en el Congreso para su modificación. Pero al tiempo recuerda que está a punto de poner en marcha una tarjeta cultural para jóvenes, y acepta, no obstante, el incremento presupuestario propuesto por Podemos.Las propuestas sobre elen el entorno familiar, supondrían, según el gobierno, la modificación de normativas de carácter estatal. Peroy muestra su voluntad de explorar todas las fórmulas para su protección, incluido sumar fuerzas para derogar esa normativa estatal que eliminó sus cotizaciones a la Seguridad Social.Finalmente,, con el objetivo de que las transferencias directas superen los, a lo que el gobierno ha contestado que será unaen el presupuesto contando con transferencias directas para políticas sectoriales.En todo caso, el ejecutivo considera que todas las partidas se pueden negociar, pero siempre tras una negociación con los agentes implicados., hasta llegar a los 29,5, cantidad con la que se está de acuerdo y que en el borrador de presupuestos incluso se podría superar, según el gobierno.