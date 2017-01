y, en la actualidad,necesaria para recibir esta prestación. Se trata de una tendencia que incrementa todos los años desde hace siete, pero desde el Gobierno de Aragón no muestran preocupación al considerar que se trata de una cifra "lógica".

, como sucede con los, los o los miembros de la", explican desde el departamento de Sanidad. Además, añaden que también son muchos los ciudadanos que optan por el sistema privado, simplemente, porque lo prefieren.No obstante, los datos del Instituto Aragonés de Estadística reflejan unay revelan que, desde entonces,Lo más preocupante, apostilla Evangelino Navarro, representante autonómico de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Aragón (CSIF), no es el dato en sí, sino los factores que lo causan.Según detalla, latiene una, que en los últimos 4 años ha perdido casi 41.000 habitantes -un 3% de su población actual-, tras el incremento demográfico que registró entre 2008 y 2012, periodo en el que ganó 53.000 nuevos ciudadanos, en gran parte, por el efecto de la Expo de Zaragoza "Laregistrada en los últimos años se debe, a su vez, a la emigración de los aragoneses , a la, a lade los habitantes –sobre todo en la zonas rurales de origen", continúa.Desde el departamento de Sanidad de la DGAy señalan quedurante los años de su mandato."El, por ejemplo, tuvo mucha repercusión en este sentido, ya que", dicen, y resaltan que, aunque el actual Gobierno sí les facilita la asistencia sanitaria, muchas de estas personas lo desconocen y no acuden al médico por temor a tener que pagar.

El perfil de la persona sin tarjeta

Navarro aclara que la "amplia mayoría" desanitaria en Aragón son inmigrantes sin permiso de residencia o ciudadanos con muy pocos recursos, pero mantiene que, con o sin ella, todas, de forma queApostilla, en cambio, que el aumento de esta dinámica podría ejercer un, ya que no disponer de la tarjeta implica no contribuir a la Seguridad Social , pero sí hacer uso de ella, al menos, en alguna ocasión.En este sentido, recuerda que, en función de la cuantía recibida, y quede su plantilla.Se trata de un, ya que, en 12 de los 28 países miembros, este no baja delsiendo Francia el país donde más se paga a la Seguridad Social por cada empleado ().