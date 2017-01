Toda una vida de peluquero

Calavia entró en contacto con el mundo de la peluquería“Iba al colegio y como ya me gustaba la profesión le pregunté ael peluquero donde iba a cortarme el pelo, si podía ir a ayudarle y me dijo que sí, que cuando saliera del colegio podía acudir a aprender y en aquella época, como se afeitaba mucho en las peluquerías, empecé bañando barbas, limpiando un poco el local y fijándome en cómo hacía Mariano las cosas. Así fueron mis primeros pasos”, rememora.Hoy es uno de los peluqueros más veteranos de la ciudad pero cuando se trasladó a Zaragoza, a finales de los 60, era uno de los más jóvenes en la profesión. En la capital aragonesa comenzó a trabajar en la calley a completar su formación en la escuela de peluqueros “que estaba en la calle de. Los mayores nos enseñaban a los más jóvenes a perfeccionar la técnica y allí aprendí mucho”, recuerda.Años más tarde abriría su actual negocio junto ael 20 de noviembre de 1976. Felipe y yo habíamos trabajado juntos en una peluquería en el Coso. Estuvimos juntos 2 años y medio, nos llevábamos bien, teníamos muchas ganas de trabajar y decidimos establecernos aquí, en un local que era un poquito más pequeño y que con el paso de los años fuimos ampliando”, añade.

Premios dentro y fuera de Aragón

A lo largo de su carrera, además del trabajo diario,ha participado en varias competiciones de peluquería, y ha obtenido varios primeros premios en pruebas disputadas dentro y fuera de Aragón. “Siempre me encantó participar en estas competiciones y afortunadamente la mayoría de las veces quedé bien clasificado”, apostilla.El estilismo en el mundo del peinado “ha cambiado mucho desde que empecé a formarme. Entonces todo era muy similar y ahora hay una variedad muy importante de peinados. Cada cabeza tiene su estilo. Pero ty siempre hay que estar atento a las nuevas tendencias”, explica.Para Calavia, la clave de haber mantenido en pie el negocio sin despeinarse durante todo es tiempo es sencilla:perfeccionarse y formarse constantemente”.“Afortunadamente, al estar en un barrio, el éxito de la peluquería reside en contar con una clientela fija.y también siguen viniendo clientes de las cuatro esquinas de Zaragoza que antes vivían en el barrio y continúan acudiendo.

Punto y seguido

El retiro deno supone en absoluto el cierre del local. Tras la jubilación de Felipe Laguna hace 3 años,tomó el relevo y finalmente “es quien va a llevar la peluquería. Estoy muy contento porque está en buenas manos y veo que esto va seguir por buen curso”.Ante la nueva etapa que ahora comienza,comenta que se dedicará a otras actividades a las que hasta ahora no ha podido dedicar todo el tiempo que le gustaría debido a sus obligaciones: “Me iré de viaje con mi mujer, le ayudaré en lo que pueda.ha sido muy importante en mi vida, quien me ha cuidado y“También me gusta el ciclismo, el fútbol, hacer deporte, hablar con la gente e, indudablemente, alguna vezporque tengo la suerte de vivir cerca de aquí", admite.