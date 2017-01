Soro: "Plantearemos una bonificación para la AP-68"

José Luis Soro nació en Zaragoza y es licenciado en Derecho, abogado. Preside Chunta Aragonesista (CHA) desde 2012 y también la Fundación Aragonesista 29 de junio.Los responsables del Ejecutivo regional ejercen de "portavoces de la reivindicación" de los desdoblamientos, tanto de la N-232 como de la N-II, ha explicado Soro, en alusión a las reuniones que han mantenido él, semanas atrás, y el presidente, Javier Lambán, el 28 de diciembre, con alcaldes del corredor de la N-232. "Son competencia del Gobierno central", ha recordado, aludiendo a la limitación de la Comunidad en este caso.y, sobre todo, que se busquen soluciones provisionales mientras duran las obras" porque"Deberíamos hacer un esfuerzo especial en este sentido", ha considerado, apuntando que el Gobierno ya ha firmado convenios con las concesionarias y el Ministerio de Fomento para que parte del tráfico circule por esa vía."Cuando hay muertos en las carreteras, cuando soportamos este goteo de fallecidos y de accidentes muy graves es una prioridad" y ahora, con la constitución del nuevo Gobierno de España "puede ser una oportunidad que haya nuevo ministro". El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha comprometido a adjudicar en enero el desdoblamiento del tramo Gallur-Mallén., dado que es "una vía que no solo vertebra Aragón, sino el conjunto del Estado", puesto que "comunica nodos industriales y logísticos muy importantes". Así, "estamos haciendo pinza con estos dos argumentos".Soro, recordando que 2016, el primer año de gestión completa de la coalición PSOE-CHA ha sido "más de transición" porque "hubo que hacer un esfuerzo muy intenso para reforzar las políticas sociales". El personal del Departamento está elaborando desde hace meses un proyecto de Presupuesto que recoge unas prioridades en carreteras que se financiarán en varios años. Ha observado que "las obras de carreteras no se hacen en un año"."Estas prioridades son las vías en las que entendemos necesario hacer un esfuerzo especial bien por motivos de intensidad de tráfico o por carreteras que registran menos pero tienen una especial vocación de integración", un listado que abarca las tres provincias y que se dará a conocer cuando se haga público el proyecto de ley de Presupuestos. De todas maneras "nos seguiremos concentrando en la conservación ordinaria".El consejeroporque se va a mejorar sustancialmente el servicio que se presta, se van a incrementar los kilómetros, las frecuencias, se va a llegar a núcleos a los que hasta ahora no se llega".Su planteamiento es coordinar el transporte regular general con el especial escolar "y hacer concesiones no lineales, sino zonales" para "conseguir unas economías de escala y una eficiencia económica y social enorme porque ahora mismo hay un sistema ineficiente".Ha dejado claro que mantiene su compromiso político de garantizar la viabilidad de las pymes que prestan este servicio, planteando que "es posible, a pesar del sistema de concesión zonal, buscando las fórmulas de asociación de empresas para incentivar a través de los pliegos de licitación".Vertebración del Territorio licitará una asistencia externa para que una empresa redacte los planes de explotación de las zonas y para las posteriores concesiones, siempre teniendo en cuenta la viabilidad de las empresas.

Líneas férrreas

Soro ha defendido su gestión en materia ferroviaria. Ha comentado que ha pagado 10 millones de euros pendientes de abonar a Renfe en aplicación del convenio de prestación de servicios 2013-2015, del que solo se habían abonado 1,4 millones. "Nos encontramos con una deuda" debido a que "el Gobierno anterior (PP-PAR) firmaba convenios que luego no pagaba" y desde la coalición PSOE-CHA "lo que hemos hecho, con absoluta lealtad institucional y mucho esfuerzo, ha sido saldar la deuda con Renfe", lo que "nos ha permitido tener una posición de fuerza, de ser gente de fiar".Ahora,y nos damos 12 meses para hablar sobre la calidad global del servicio", con un periodo de carencia de siete meses, hasta el 31 de julio de 2017, de forma que en esa fecha se pagaría la mitad adeudada hasta ahora, en octubre el 25 por ciento y en noviembre el 25 por ciento restante.La temporada del turismo de nieve ha comenzado bien, las pistas, en Huesca y Teruel, han abierto antes que otros años y los visitantes han aprovechado el puente de diciembre, pero José Luis Soro se mostrado "muy prudente".Ha dejado claro quey por eso ha propuesto al sector colaborar en lo demás, salvo la discrepancia sobre Canal Roya, por la que se unirían los valles del Aragón y Tena, a lo que se opone por motivos ecológicos. La colaboración está funcionando "muy bien". "El futuro tiene que ser avanzar en la unión comercial de todas las estaciones, en los términos que sean" para "poner en valor, de verdad, esa marca de Nieve de Aragón".En cuanto al turismo rural, "somos un auténtico referente". Ha indicado que es uno de los subsectores que más crece, muy por encima de la media nacional.De cara a la celebración de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en enero de 2017, el Gobierno de Aragón ha diseñado un 'stand' "muy de turismo sostenible, con un gran árbol que nos cobija, con las texturas, los olores, los sonidos del campo", un ámbito, el del turismo de emociones, experiencial, en el que la naturaleza juega "un papel fundamental", pero también la oferta patrimonial, cultural y de lenguas vivas.También es competencia del Departamento de José Luis Soro la política de Vivienda, desde la que han luchado contra los desahucios, un área de la que está "muy satisfecho" porque "en Aragón nadie se queda en la calle", ya que a todas las personas desahuciadas se les ofrece una alternativa habitacional.Ha reconocido, sin embargo, que "hay muchísimas personas a las que les hemos reconocido el derecho a acceder a una vivienda social y no se la podemos facilitar". De hecho, hay más de 900 solicitantes de vivienda social y unas 400 viviendas disponibles.