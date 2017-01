PP, C's, PAR, CHA y Podemos critican el discurso de Lambán

La portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, se ha despedido del año sin "un proyecto político, social y económico" para Aragón en 2017.



, ni sus socios se fían de él ni está dispuesto a buscar otros apoyos por su sectarismo, y todo ello priorizar intereses partidistas al interés general de los aragoneses. Es frívolo que hable de crecimiento y pactos desde su aislamiento", ha aseverado tras conocer el discurso de fin de año de Lambán.Ha recalcado que el Gobierno PSOE-CHA no es "útil", porque ofrece un 2017 con unos presupuestos "insuficientes" pasa responder "".aragonesa a crecer por debajo de la media nacional y a crear menos empleo que en el resto de España".Ha apostillado que Lambán se ha olvidado en su mensaje de ofrecer "esperanza y seguridad" a los más de 80.000 aragoneses que siguen sin tener un empleo, a las familias que no saben qué pasará con la educación de sus hijos y a las que ha subido indecentemente los impuestos, a entidades sociales que se quedaran sin ayudas para prestar servicios básicos a la sociedad, a los autónomos que quieren emprender y tener un empleo, a los agricultores sin certeza en las ayudas, a miles de aragoneses de los 731 municipios aragoneses y las comarcas.con responsabilidad, ofreciendo un proyecto colectivo apoyado en la prosperidad y el bienestar de los aragoneses", ha concluido.

Ciudadanos critica el "triunfalismo" de Lambán

La portavoz de Ciudadanos (C's) Aragón, Susana Gaspar, ha calificado el discurso de fin de año del presidente de Aragón, Javier Lambán, de "" cuando ha incidido en que la realidad es que Aragón está "bloqueada por la falta de consenso".Gaspar ha reconocido qu, como el pacto por la ciencia, mencionado en el discurso del presidente, o la mejora en las ayudas de la dependencia.Sin embargo, para la portavoz de C's Aragón la Comunidad autónoma entra en 2017 "totalmente bloqueada, sin presupuestos y falta de diálogo".uando lo hemos visto encabezar un gobierno incapaz de hablar con nadie. Ni con Podemos, su socio de Gobierno en la sombra; ni con el alcalde de Zaragoza, la principal ciudad de Aragón", ha señalado.

CHA cree el "aragonesismo" tendría que tener más presencia

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón,, ha opinado que "" tendría que haber tenido más presencia en el discurso de fin de año del presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán.reclamar el máximo autogobierno y continuar con la protección de nuestras señas de identidad, como nuestro sistema de organización territorial o el patrimonio histórico-artístico, o la promoción de nuestras lenguas y riqueza ambiental, aspectos que no han tenido apenas presencia en el discurso de Lambán", ha concretado.Por otra parte, CHA ha opinado que el cambio de rumbo producido con este Gobierno, respecto a las políticas del PP-PAR, han permitido el comienzo de la recuperación de las políticas sociales., fundamentalmente, por el primer presupuesto aprobado en esta legislatura, tras el voto de todos los partidos de izquierda, además de las primeras leyes básicas para atender la emergencia social", ha afirmado Briz.Ha agregado que si se pretende continuar en esta línea y profundizar más en estas mejoras de las políticas públicas esenciales en el, es necesario el acuerdo entre "la izquierda mayoritaria" en las Cortes de Aragón."De otro modo estamos abocados a un escenario mucho peor, donde ode derechas con las que no estamos de acuerdo desde Chunta Aragonesista", ha apostillado.Ha afirmado que hay que saber asumir las responsabilidades políticas y ser consecuente con los acuerdos alcanzados porque están pensados para "mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía desde la izquierda y el aragonesismo"."Cualquier otra cuestión responde a cuestiones tactistas y cortoplacistas que están mirando más hacia lo que pase en Madrid que a las demandas de Aragón", ha aseverdado. Por otra parte, Gregorio Briz considera que es más necesario ahora reforzar "el aragonesismo en Aragón".

Podemos califica el discurso de "autocomplaciente"

El portavoz adjunto de Podemos en las Cortes de Aragón, Román Sierra, ha calificado el discurso de fin de año del presidente de Aragón, Javier Lambán, de "autocomplaciente".Ha señalado que es "fácil" ser así cuando no se tienen "grandes objetivos" ni "proyectos", pero para las fuerzas políticas que sí que tienen proyectos "de cambio" sólo ven en el discurso de Lambán "las sombras" de sus propuestas.Ha considerado que el presidente de Aragón ha anunciado "grandes propuestas" pero "sin concretarlas" y ha indicado que las fuerzas que facilitaron su investidura han sido las que han impulsado las iniciativas "de calado" durante este año.También ha aprovechado para subrayar que el Gobierno PSOE-CHA todavía no ha presentado en las Cortes autonómicas unos presupuestos para 2017.Asimismo, ha criticado que la abstención de la mayoría del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso haya permitido la investidura de Mariano Rajoy durante este 2016.

Aliaga afirma que el discursoestá "fuera de la realidad"

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliga, ha asegurado que el discurso de fin de año que ha realizado el presidente de Aragón, Javier Lambán, está "fuera de la realidad" y lleno de "incoherencias".Ha apuntado que se trata de un discurso "incoherente" con lo que está haciendo, dado que habla de "grandes pactos" para 2017 cuando ha tenido año y medio para intentar "desbloquear" algunos asuntos "claves", como el presupuesto de la Comunidad, y no lo ha hecho."Por ese empeño suyo de hacer el presupuesto sólo con los partidos de la izquierda terminamos el año sin tenerlo", ha lamentado. Además, ha criticado que Lambán ha dado un discurso con el que parece que en la región no ha pasado "nada" hasta que no ha llegado él.De esta forma, ha relatado que en el campo de la logística, sector muy presente en el discurso de Lambán, el Gobierno PSOE-CHA no ha hecho "nada"."Las plataformas logísticas y el cluster de logística, se fomentaron durante los gobiernos anteriores, en los que el PAR estuvo. Con el turismo lo mismo", ha aclarado. Sobre este último sector ha lamentado que los presupuestos del Gobierno de Lambán sean "exiguos" con él y que el expediente de las estaciones de esquí no avance."Lambán dice que ha recuperado el diálogo con la Universidad. En el anterior gobierno y en los anteriores manteníamos diálogo fluido con la Universidad. Se atribuye logros que ha costado mucho trabajo a mucha gente", ha insistido.Aliaga ha opinado que el discurso de Lambán parece que esté dirigido a gente que "no vive en Aragón" y que no conoce "la realidad".Ha lamentado que se desconozca lo que piensa hacer el presidente de la Comunidad durante 2017. "No sabemos si va a seguir con esa misma línea de hacer sólo los presupuestos con los partidos de izquierdas. Parece que el resto de Aragón no le interesa".Por ello, ha asegurado que el 2017 está lleno de "incertidumbre", y ha comentado que hay "algunos datos" que apuntan a que el crecimiento económico está "por debajo de la media de España, además, las cifras de paro siguen siendo muy preocupantes"."Lambán lo que tiene que hacer es bajar al suelo, dejar de pisar las nubes y centrarse en Aragón", ha concluido el presidente del PAR.