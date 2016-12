El BOA publica la Orden que regula la prórroga del Presupuesto de Aragón de 2016

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes, 30 de diciembre, la Orden por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero y se mantendrá vigente hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2017.



Tal y como establece el(LOFCA), y dado que el presupuesto para el próximo año no se aprobará antes del primera día del ejercicio económico correspondiente, la Orden, salvo los créditos para cobertura de gastos correspondientes a objetivos y programas cuya vigencia temporal finalice en el actual ejercicio presupuestario.Con el objetivo de que la prórroga se ajuste a las condiciones legalmente establecidas,, adoptando determinadas cautelas que permitan un margen razonable de seguridad para su encaje con los créditos que resulten definitivamente aprobados en el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos.La prórroga presupuestaria afectará a todos los entes e instituciones recogidas en el artículo 1 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón y afecta a todos los créditos del estado de ingresos y gastos, que se prorrogarán por su importe inicial.Por lo que respecta a los organismos, empresas y otras entidades públicas que no se integran en el presupuesto consolidado y que se financian con transferencias, corrientes o de capital, procedentes de las secciones presupuestarias no podrán ejecutar gastos en sus presupuestos por encima de los correspondientes créditos prorrogados desde los que se financian.No obstante, si el importe de los ingresos estimados fuera inferior a las previsiones iniciales prorrogadas, se procederá a bloquear créditos en el estado de gastos por el importe de la cantidad excedida, con el objeto de mantener el equilibrio presupuestario.Asimismo,presupuestaria que resulten de aplicación para la Comunidad Autónoma en 2017.La Orden publicada en el BOA contempla también la gestión de los créditos y sus posibles modificaciones. En este sentido, el documento establece que solo se podrán realizar varias modificaciones.Entre ellas figuran la incorporación de remanentes de créditos del ejercicio 2016, siempre que su financiación se realice con baja en otros créditos; generaciones de crédito por ingresos no previstos en el presupuesto prorrogado; y las transferencias que resulten necesarias a favor de los servicios que tengan a su cargo o a los que se les encomiende, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno, la gestión unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, el pago de tributos o la realización de actuaciones de carácter institucional.Por lo que respecta a los créditos de los capítulos 1, 2, 3 y 9, quedarán disponibles por el importe prorrogado, con las excepciones de los créditos para gastos relativos a servicios o programas cuya vigencia se limite a 2016; y los financiados o cofinanciados con recursos de otras entidades públicas o privadas con carácter finalista siempre que exista constancia de su continuidad.Con carácter general,(capítulos 4,6, 7 y 8),Asimismo,en estos capítulos salvo que se trate de gastos imprescindibles para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.