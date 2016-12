Ciudadanos pide mayor implicación de la DGA en la ganadería extensiva

Ciudadanos ha reclamado al Gobierno de Aragón mayor implicación en la ganadería extensiva por considerar que el Ejecutivo está incumpliendo los compromisos adquiridos a pesar de ser "vital para la economía aragonesa y la vertebración del territorio".



Así lo señala en una nota de prensa el diputado de C's Ramiro Domínguez, quien ha recordado que desde el Gobierno de Aragón "se había aprobado una línea de ayudas a la ganadería extensiva y desde las Cortes de Aragón se avaló por todos los grupos una Proposición no de Ley en la que este grupo pedía que estas ayudas se llevasen a cabo.Domínguez hace referencia a las últimas informaciones en las que se "denuncian el recorte de hasta un 50 % de las ayudas de agroambiente y clima", por lo que ha dirigido una pregunta por escrito al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, para que informe sobre los motivos por los que se han reducido estos apoyos."Estas ayudas ya eran insuficientes, pero si además el Gobierno de Aragón no las cumple la situación en la que quedan los ganaderos es de abandono absoluto", lo que se suma, recuerda el diputado, al que ya se produzco con la última PAC "muy perjudicial para la ganadería extensiva"."Debe haber una implicación real del Gobierno de Aragón porque la situación del sector no es muy buena. Adelpa ya nos advirtió que por ejemplo en el Pirineo el 25 % de las explotaciones habían cerrado", ha finalizado Domínguez.