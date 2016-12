Rudi critica a Lambán por la demora de los presupuestos

La presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha asegurado este jueves que si el Gobierno autonómico no saca adelante los presupuestos para 2017 tendría "toda" la responsabilidad política y demostraría ser "inútil para los aragoneses".



En una rueda de prensa en la que ha valorado el año político después de reunirse con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes,y que los aragoneses no sean "los grandes perjudicados por la incapacidad política de quien les está gobernando".Allí ha constatado la preocupación de los diputados de su formación por la, que se producirá por duodécimas partes y teniendo en cuenta los aprobados inicialmente y no los que se han venido ejecutando, entre los que hay "diferencias sensibles" porque, en ocasiones con eldel Gobierno.No obstante, ha aclarado que, ya que el propioHa descartado presentar una moción de censura porque no sabe si contaría con apoyos suficientes y, por tanto, sería un esfuerzo "inútil" y "los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía", y se ha limitado a señalar que "los aragoneses se lo valorarán".Sí que ha anunciado, sin embargo, quey no es capaz de presentar su modelo político para 2017, el, que ya ha ido esgrimiendo sus prioridades en los últimos días,En este sentido, Rudi ha indicado que cuantificarán el aumento de ingresos de las arcas autonómicas desde el último presupuesto apoyado por el Gobierno PP-PAR porque entienden que el incremento de recursos "no se ha notado en una mejor política".Ha considerado que, no ven que mejoren la sanidad o las listas de espera, ni que se haya avanzado en la construcción de equipamientos escolares y sanitarios sino al contrario y la PAC se ha cobrado con retraso.Asimismo,, lo que cree que es, y la inversión en infraestructuras ha caído "estrepitosamente".Ha recordado también quesobre las tres columnas del Estado del bienestar --, además de pedir que pusiera el foco en laspara que la calidad de los servicios en las zonas rurales sea "igual o semejante" a la de las áreas urbanas.Igualmente,, como la ponencia que estudia la distribución de las competencias locales, que lleva año y medio parada y es "urgente" que se ponga a trabajar, y para que se puedan reunir las comisiones de estudio sobre el acoso escolar y la violencia de género, dos asuntos "prioritarios que preocupan a la sociedad aragonesa".A nivel general,y ello condiciona que el ritmo de la Comunidad Autónoma vaya también "al ralentí" y que se ralentice igualmente el diferencial positivo entre Aragón y la media nacional en cuanto a la tasa de paro, el PIB o la afiliación a la Seguridad Social.Además,y no de los que sustentan al Gobierno y, sobre las promesas del presidente en su discurso de investidura, "del dicho al hecho queda un trecho".En ese discurso, Lambán habló de muchos pactos que no se han llevado adelante y un ejemplo "palmario" de ello es el modelo competencial, para lo que trasladó la responsabilidad a la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp), y ha anunciado que el PP sí presentará un documento al respecto.Otra muestra de la "ralentización" del Gobierno, según la senadora, es la renovación de distintos órganos de elección parlamentaria, como el Justicia o la Cámara de Cuentas, de lo que no han tenido noticias para iniciar conversaciones.