Podemos e IU critican la ambigüedad del pacto educativo y su falta de consenso

Los grupos parlamentarios de Podemos e Izquierda Unida en las Cortes de Aragón han criticado este jueves la ambigüedad del Pacto Social por la Educación presentado hace diez días y la falta de respaldo y consenso en la comunidad educativa al confeccionarlo, especialmente desde la escuela pública.



Así se han mostrado en una rueda de prensa celebrada en Zaragoza la portavoz de IU Aragón, Patricia Luquin, y el diputado de Podemos Carlos Gamarra, quien ha señalado que este pactoy que se trata de un documento en el que la mayoría de las medidas "no son tales", sino que se trata deSobre el primer punto, ha dudado que se pueda calificar de pacto al texto, ya quepor lo que ha juzgado que "no hay consenso ni respaldo de toda la comunidad educativa".También ha criticado que "algunas cuestiones trascendentales" se han abordado de perfil y otras "ni si quiera se han tratado, obviándose directamente". Además, ha apreciado que, según su contenido,y ha acusado al PSOE de "acercar posturas con los titulares de los colegios privados y con las organizaciones empresariales que han votado en bloque".El diputado ha criticado algunos de los puntos de este trabajo como la asignación deentre centros públicos y privados con una financiación pública del 100 %, un aspecto que "no se trata con realismo ni concreción".Al respecto, ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que instaba al Ejecutivo autonómico "a eseentre todos los centros con financiación pública".También ha denunciado que "este llamado pacto, unas "cuotas ilegales" según Gamarra, y los "precios altos" de servicios de comedor y extraescolares en estas escuelas privadas.De forma similar se ha manifestado la portavoz de IU, quien ha considerado que este documento,, a la vez que ha mostrado su preocupación por la "falta de concreción o la ambigüedad" del texto. Así, ha destacado que, acerca de la financiación, que debe jugar "un papel absolutamente fundamental" el documento presentado solo contiene "una memoria económica".Luquin también ha mostrado su oposición a que una de las propuestas del texto,, no tenga un marco competencial, un hecho que abre la puerta "al negocio" y a la "generalización de conciertos"."Hablar de universalización de educación sin concretar y hablar de financiación sin poner absolutamente ningún compromiso financiero nos preocupa porque entendemos que estamos hablando de declaraciones de intenciones pero no de medidas concretas", ha resumido.Además, ha subrayado que el pacto no ha de darse solo en Aragón, sino quepara garantizar las "líneas educativas que trasciendan a los diferentes gobiernos".Luquin ha definido este documento como "un punto de partida" en el que las diferentes fuerzas políticas deberán posicionarse y ver cómo evoluciona aunque, ha considerado,La portavoz ha concluido mostrando su compromiso a