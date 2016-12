Cambio de asignaturas en Telecomunicaciones por el alto índice de abandonos

“Esta situación nos preocupaba bastante tanto al alumnado como a los responsables de la titulación. Por ello, en octubre”, especifican desde el Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA). No obstante, recalcan que una vez superado el “problema” del primer año, generalmente todos terminan la carrera.De hecho, los propios informes que presenta anualmente cada titulación evidenciaban esta dificultad y, por ello, el pasado año se creó una Comisión Mixta de Grado-Master, que pretendía estudiar estos problemas y aportar soluciones. El Plan Anual de Innovación y Mejora de 2014-2015 ya explicaba que se había valorado la, eliminar asignaturas de 9 créditos y retrasar la especialidad hasta el último año de carrera.Tras las conversaciones y análisis llevados a cabo durante el último curso académico, finalmente la Junta de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (EINA) decidió formalizar estos cambios “con el objetivo de reducir la alta tasa de abandono”. El acuerdo, llevado la semana pasada al Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, incluía“con el compromiso explícito del departamento de que se usará para poder explicar mejor los contenidos y no para ampliar materia”.Además, otras asignaturas conceptualmente más complicadas y que requerían un mayor nivel de matemáticas. “De este modo, se pretende lograr que el cambio de 2º de Bachillerato a la carrera sea más gradual y los conceptos se puedan enlazar de mejor manera”, puntualizan.En esta comisión también se pretendía analizar por quérelacionado con la titulación. Según los datos publicados por el campus público aragonés, en el curso 2015-2016 solo huboTeniendo en cuenta esta tendencia, la Junta de la Facultad decidió que, “para que aquellos que entren al máster tengan unos conocimientos más homogéneos”. Además,“ya que eran especialmente problemáticas”.En la Ingeniería de Telecomunicaciones existensistemas electrónicos, sistemas de telecomunicaciones, telemática e imagen y sonido. La Universidad de Zaragoza oferta todas estas variables a excepción de imagen y sonido. “Se ha hablado en varias ocasiones de su implantación, pero todavía no ha sido posible debido a la falta de financiación”, puntualizan desde CEPA.Todos estos cambios de la memoria de verificación se aprobaron la pasada semana en el último Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,(la agencia de verificación que se encarga de aprobar los títulos universitarios oficiales de España). “La idea sería que se pudiera empezar a implantar en primero durante el curso que viene, pero todo depende de lo rápida o lenta que se produzca la tramitación en la ANECA”, reconocen.